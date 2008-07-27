2600 نفر تحت پوشش خدمات مراکز بهزیستی کرج قرار گرفته اند

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری بیش از دو هزار و600 نفر از خدمات مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش این سازمان بهره مند شده اند.

وی افزود: این مراکز شامل مراکز درمان و بازتوانی معتادان، مشاوره و خدمات روانشناختی و مشاوره پزشکی و ژنتیک می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 26 مرکز دولتی و خصوصی در زمینه بازتوانی معتادان، خدمات روانشناختی و پزشکی ژنتیک در کرج فعال است که خدمات آموزشی، آگاهسازی و پیشگیری را بر عهده دارد.

وزیری یادآور شد: از جمله طرحهای اجرا شده در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی کرج برگزاری دوره های آموزش پیش از ازدواج، آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانواده FLE ، همیاران سلامت روان اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی بوده است.