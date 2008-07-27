2600 نفر تحت پوشش خدمات مراکز بهزیستی کرج قرار گرفته اند

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری بیش از دو هزار و600 نفر از خدمات مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش این سازمان بهره مند شده اند.
وی افزود: این مراکز شامل مراکز درمان و بازتوانی معتادان، مشاوره و خدمات روانشناختی و مشاوره پزشکی و ژنتیک می شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 26 مرکز دولتی و خصوصی در زمینه بازتوانی معتادان، خدمات روانشناختی و پزشکی ژنتیک در کرج فعال است که خدمات آموزشی، آگاهسازی و پیشگیری را بر عهده دارد.
وزیری یادآور شد: از جمله طرحهای اجرا شده در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی کرج برگزاری دوره های آموزش پیش از ازدواج، آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانوادهFLE، همیاران سلامت روان اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی بوده است.
سرپرست بهزیستی کرج اظهارداشت: اجرای طرحهای آگاه سازی و پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با همکاری نهضت سوادآموزی، پیشگیری از تنبلی چشم و پیشگیری اجتماع محور در حوزه پیشگیری همچنین آموزش پیشگیری از مصرف دخانیات در مهدهای کودک، کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد مخدرHRD، ارتقاء توان ذهنی شیرخوران و غربالگری شنوایی DAE از دیگر طرح های اجرا شده توسط بهزیستی شهرستان کرج بوده است.
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