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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

2600 نفر تحت پوشش خدمات مراکز بهزیستی کرج قرار گرفته اند

کرج - خبرگزاری مهر: سرپرست بهزیستی کرج گفت: بیش از 2600 نفر در سه ماه نخست سال جاری از خدمات مراکز تحت پوشش بهزیستی بهره مند شده اند.

قباد وزیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در سه ماه نخست سال جاری بیش از دو هزار و600 نفر از خدمات مراکز دولتی و خصوصی تحت پوشش این سازمان بهره مند شده اند.

وی افزود: این مراکز شامل مراکز درمان و بازتوانی معتادان، مشاوره و خدمات روانشناختی و مشاوره پزشکی و ژنتیک می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع 26 مرکز دولتی و خصوصی در زمینه بازتوانی معتادان، خدمات روانشناختی و پزشکی ژنتیک در کرج فعال است که خدمات آموزشی، آگاهسازی و پیشگیری را بر عهده دارد.

وزیری یادآور شد: از جمله طرحهای اجرا شده در معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهزیستی کرج برگزاری دوره های آموزش پیش از ازدواج، آموزش پیش از ازدواج، آموزش زندگی خانوادهFLE، همیاران سلامت روان اجتماعی و آموزش مهارت های زندگی بوده است.

سرپرست بهزیستی کرج اظهارداشت: اجرای طرحهای آگاه سازی و پیشگیری از معلولیتها و آسیبهای اجتماعی با همکاری نهضت سوادآموزی، پیشگیری از تنبلی چشم و پیشگیری اجتماع محور در حوزه پیشگیری همچنین آموزش پیشگیری از مصرف دخانیات در مهدهای کودک، کاهش آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد مخدرHRD، ارتقاء توان ذهنی شیرخوران و غربالگری شنوایی DAE از دیگر طرح های اجرا شده توسط بهزیستی شهرستان کرج بوده است.

کد مطلب 722956

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