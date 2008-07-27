مجلس در اجرای طرح اطلاعات اقتصادی دولت را یاری می کند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد مهدوی در جلسه توجیهی طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوار شهرستان خرمدره، با بیان اینکه این طرح باید با دقت و ظرافت لازم اجرا شود، افزود: دولت باید قبل از اجرای طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی، درآمد اقتصادی مردم را تقویت کند.
فرماندار خرمدره نیز به اقدامات سازنده دولت نهم در عرصه اقتصادی اشاره و هدف از اجرای طرح جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را هدفمند کردن توزیع یارانهها در راستای تحول اقتصادی عنوان کرد و افزود: با اجرای این طرح، یارانهها بصورت عادلانه بین اقشار مختلف مردم بهویژه طبقات کم درآمد جامعه توزیع خواهد شد.
قاسم صیادی با عنوان اینکه 26 ایستگاه برای جمعآوری اطلاعات اقتصادی خانوارها در سطح شهرستان خرمدره در نظر گرفته شده است، ادامه داد: این تعداد شامل 21 ایستگاه شهری و پنج ایستگاه روستایی است.
وی تاکید کرد: مردم این شهرستان با همکاری و ارائه اطلاعات درست، در جهت تحقق کامل عدالت اجتماعی و تحول اقتصادی تلاش خواهند کرد.
صیادی نتایج این طرح را جهت برنامهریزی و رویکرد لازم برای رفاه حال اقشار آسیبپذیر و دهکهای پایین جامعه، مثبت و اثرگذار ارزیابی کرد.
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