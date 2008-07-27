  1. استانها
  2. ایلام
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۰

2500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد ایلام خودکفا شدند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام گفت: 2500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد در این استان از حمایت های کمیته امداد خودکفا یا نیمه خودکفا شده اند.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از 107 هزار نفر از جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)هستند.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین خدمات این نهاد به مددجویان برنامه های خودکفایی و اشتغال زایی، خدمات فرهنگی و آموزشی، خدمات عمرانی، خدمات درمانی، تأمین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به مددجویان است که این خدمات 2500 خانوار تحت پوشش این نهاد را خودکفا کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام در داشتن مددجوسی تحت حمایت کمیته امداد استان نخست در کشور است، خاطر نشان کرد: به تازگی ستاد محرومیت زدایی این استان در کمیته امداد کشور نیز تشکیل شده است که امیدواریم منجر به حل مشکلات مددجویان این نهاد شود.

ابراهیمی یادآور شد: حمایت از ایتام در طرح اکرام ایتام و طرح شهید رجایی، از جمله کارهای مناسب در سال گذشته این نهاد برای مددجویان بوده است.

کد مطلب 722963

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها