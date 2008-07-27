2500 خانوار تحت پوشش کمیته امداد ایلام خودکفا شدند

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: بیش از 107 هزار نفر از جمعیت 600 هزار نفری استان ایلام تحت پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی(ره)هستند.

وی ادامه داد: از جمله مهمترین خدمات این نهاد به مددجویان برنامه های خودکفایی و اشتغال زایی، خدمات فرهنگی و آموزشی، خدمات عمرانی، خدمات درمانی، تأمین جهیزیه و کمک هزینه ازدواج به مددجویان است که این خدمات 2500 خانوار تحت پوشش این نهاد را خودکفا کرده است.

این مسئول با اشاره به اینکه استان ایلام در داشتن مددجوسی تحت حمایت کمیته امداد استان نخست در کشور است، خاطر نشان کرد: به تازگی ستاد محرومیت زدایی این استان در کمیته امداد کشور نیز تشکیل شده است که امیدواریم منجر به حل مشکلات مددجویان این نهاد شود.

ابراهیمی یادآور شد: حمایت از ایتام در طرح اکرام ایتام و طرح شهید رجایی، از جمله کارهای مناسب در سال گذشته این نهاد برای مددجویان بوده است.