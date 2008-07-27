اولین جشنواره کار آفرینان برتر کمیته امداد خراسان جنوبی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم گفت: بیش از چهار هزار و 910 طرح به دبیرخانه ستاد جشنواره ارسال شد که با استفاده آیتمهای ویژه 27 طرح کارآفرینی برتر در این استان انتخاب شد.

سید حبیب شکرابی بازدهی اقتصادی، ارزش افزوده، میزان اشتغال زایی و باز پرداخت به موقع اقساط را از جمله ویژگیهای انتخاب طرحهای برتر این استان عنوان کرد و افزود: این جشنواره هر دو سال یک بار از سوی این نهاد برگزار خواهد شد که امسال اولین جشنواره آن در تمام استانهای کشور برگزار می شود.

وی تجلیل از همه خدمتگزاران به ویژه فعالان عرصه اقتصادی، امدادگران، کارآفرینان و مجریان پرتلاش، ایجاد زمینه تعامل میان فعالان عرصه اقتصادی و کارآفرینان اشتغال محور، تشویق کارجویان مستعد به کار آفرینی و توسعه اشتغال پایدار را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد.

شکرابی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این جشنواره ضمن شناسایی کار آفرینان برتر و مستعد بتوانیم زمینه ترویج و توسعه فرهنگ خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی را در اجرای طرح های مولد و اشتغال زا فراهم کنیم.