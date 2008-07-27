نقشه جغرافیایی بیماری های زنبور عسل تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج امروز در نشست مطبوعاتی سازمان دامپزشکی در تهران گفت: در سال گذشته برعلیه بیماری تب برفکی در جمعیت گاوی بالغ بر12 میلیون و 387 هزار واکسیناسیون و درجمعیت گوسفند و بز 37 میلیون و 666 هزار واکسیناسیون صورت گرفت.

مدیر کل نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: در سه ماهه سالجاری 943 هزار واکسیناسیون بر علیه بیماری تب برفکی در جمعیت گاوی و دو میلیون و 800 هزارواکسیناسیون نیز درجمعیت گوسفند و بز انجام شده است.

وی با اعلام اینکه در سالجاری کانونهای بیماری های دام و طیور 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، افزود: امسال در رابطه با بیماری شاربن تغییر سیاست داده ایم، به نحویکه در برخی از مناطق واکسن علیه این بیماری قطع شده است و این امر در استان هرمزگان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق شده است.

خلج با بیان اینکه واکسیناسیون آبله در کشور به صورت منطقه ای صورت می گیرد، تصریح کرد: طرح توسعه خدمات بهداشتی - درمانی تب مالت در سال گذشته از 180 تا 240 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه اقدامات در رابطه با طیور در کانال بهداشتی صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر برای 13 هزار وسیله حمل و نقل فرآورده های خوراکی دام و طیور از سوی سازمان پروانه بهداشتی صادر شده است.

وی با اعلام اینکه تا دو ماه آینده نقشه جغرافیایی بیماری های زنبورعسل تدوین می شود، افزود: از12 هزار و 500 فرآورده خام خوراکی که سازمان بر آنها نظارت دارد، بالغ بر 68 تا 70 درصد سهم شیر خام است که در این زمینه هزار و 311 ایستگاه جمع آوری شیر شناسایی شده است.

مدیر کل نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: در حال حاضراز 4 کارخانه مرغ پاستوریزه دو کارخانه به بهره برداری رسیده و دو کارخانه دیگر در حال احداث و تکمیل است .

محمد سبحانی در نشست مطبوعاتی سازمان دامپزشکی در رابطه با شرکت اسبهای ایرانی درمسابقات خارجی گفت: به منظور حضور سوارکاران ایرانی در مسابقات خارجی کمیته ای متشکل از فدراسیون سوارکاری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور ایجاد شده است.

مدیرکل قرنطینه سازمان دامپزشکی کشورافزود: براساس ضوابط اتحادیه اروپا در کمیته مذکور با در نظر گرفتن ایجاد سیستم مراقبت از بیماری های اسب، تدوین دستورالعمل تجهیز آزمایشگاه تخصصی اسب و تعیین هویت اسب های تحت پرورش باشگاه های سوارکاری برای صادرات اسب به کشورهای خارجی نیزتصمیم گیری می شود.

وی در پایان اعلام کرد: ایران سهمیه لازم را برای حضور رشته اسب ایرانی در المپیک پکن به دست نیاورده است.