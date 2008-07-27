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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۴۷

نقشه جغرافیایی بیماری های زنبور عسل تدوین می شود

مدیر کل نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور از تدوین نقشه جغرافیایی بیماری های زنبور عسل تا دو ماه آینده در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خلج امروز در نشست مطبوعاتی سازمان دامپزشکی در تهران گفت: در سال گذشته برعلیه بیماری تب برفکی در جمعیت گاوی بالغ بر12 میلیون و 387 هزار واکسیناسیون و درجمعیت گوسفند و بز 37 میلیون و 666 هزار واکسیناسیون صورت گرفت.

مدیر کل نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: در سه ماهه سالجاری 943 هزار واکسیناسیون بر علیه بیماری تب برفکی در جمعیت گاوی و دو میلیون و 800 هزارواکسیناسیون نیز درجمعیت گوسفند و بز انجام شده است.

وی با اعلام اینکه در سالجاری کانونهای بیماری های دام و طیور 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، افزود: امسال در رابطه با بیماری شاربن تغییر سیاست داده ایم، به نحویکه در برخی از مناطق واکسن علیه این  بیماری قطع شده است و این امر در استان هرمزگان با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق شده است.

خلج با بیان اینکه واکسیناسیون آبله در کشور به صورت منطقه ای صورت می گیرد، تصریح کرد: طرح توسعه خدمات بهداشتی - درمانی تب مالت در سال گذشته از 180 تا 240 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه اقدامات در رابطه با طیور در کانال بهداشتی صورت می گیرد، افزود: در حال حاضر برای 13 هزار وسیله حمل و نقل فرآورده های خوراکی دام و طیور از سوی سازمان پروانه بهداشتی صادر شده است.

وی با اعلام اینکه تا دو ماه آینده نقشه جغرافیایی بیماری های زنبورعسل تدوین می شود، افزود: از12 هزار و 500 فرآورده خام خوراکی که سازمان بر آنها نظارت دارد، بالغ بر 68 تا 70 درصد سهم شیر خام است که در این زمینه هزار و 311 ایستگاه جمع آوری شیر شناسایی شده است.

مدیر کل نظارت و بهداشت عمومی سازمان دامپزشکی کشور بیان کرد: در حال حاضراز 4 کارخانه مرغ پاستوریزه دو کارخانه به بهره برداری رسیده و دو کارخانه دیگر در حال احداث و تکمیل است .   

محمد سبحانی در نشست مطبوعاتی سازمان دامپزشکی در رابطه با شرکت اسبهای ایرانی درمسابقات خارجی گفت: به منظور حضور سوارکاران ایرانی در مسابقات خارجی کمیته ای متشکل از فدراسیون سوارکاری، معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی کشور ایجاد شده است.

مدیرکل قرنطینه سازمان دامپزشکی کشورافزود: براساس ضوابط اتحادیه اروپا در کمیته مذکور با در نظر گرفتن ایجاد سیستم مراقبت از بیماری های اسب، تدوین دستورالعمل تجهیز آزمایشگاه تخصصی اسب و تعیین هویت اسب های تحت پرورش باشگاه های سوارکاری  برای صادرات اسب به کشورهای خارجی نیزتصمیم گیری می شود.

وی در پایان اعلام کرد: ایران سهمیه لازم را برای حضور رشته اسب ایرانی در المپیک پکن به دست نیاورده است.

کد مطلب 722972

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