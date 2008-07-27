  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۱

سریعترین پردازشگر دو هسته ای رایانه های قابل حمل عرضه می شود

سریعترین پردازشگر دو هسته ای رایانه های قابل حمل عرضه می شود

اینتل تولید کننده شماره یک پردازشگرهای رایانه ای اعلام کرد که به زودی سریعترین پردازشگر دو هسته ای رایانه های قابل حمل را که با سرعت 93/2 گیگاهرتز عمل می کند وارد بازار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درحال حاضر سریعترین پردازشگر اینتل ویژه رایانه های قابل حمل مدل دو هسته ای T9600 با "بایوس" ارتباطی 1066 مگاهرتز، 6 مگاهرتز حافظه سریع ذخیره موقت اطلاعات و سرعت 8/2 گیگاهرتز است.

اکنون اینتل اعلام کرده است که به زودی نسخه جدیدی از این پردازشگرها را عرضه خواهد کرد که سرعت آن به 93/2 گیگاهرتز افزایش یافته است.

ویژگیهای حافظه موقت و بایوس سیستم این پردازشگر دوهسته ای جدید که T9800 نام دارد همانند مدل T9600 است با این تفاوت که سرعت آن از 8/2 به 93/2 گیگاهرتز افزایش یافته است.

براساس گزارش macitynet، توان گرمایی این پردازشگر جدید 35 وات است.

کد مطلب 722981

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار