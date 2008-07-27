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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

انواری:

43 هزار مددجوی کمیته امداد تسهیلات خود اشتغالی دریافت کردند

43 هزار مددجوی کمیته امداد تسهیلات خود اشتغالی دریافت کردند

بیرجند - خبرگزاری مهر: سرپرست کمیته امدادامام خمینی(ره) کشور گفت: طی دو سال گذشته تا کنون 43 هزار مددجوی تحت حمایت این نهاد موفق به دریافت تسهیلات خود اشتغالی در کشور شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین انواری ظهر امروز در جشنواره کارآفرینان برتر کمیته امداد امام (ره) خراسان جنوبی افزود: این نهاد با توجه به نیاز افراد تحت حمایت ایجاد اشتغال را در راس برنامه های حمایتی خود قرار داده و در این زمینه با اجرای طرحهای مختلف موفقیتهایی را کسب کرده است.

به گفته وی استمرار این مهم و ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان این نهاد نیازمند همکاری و مساعدت بانکهای عامل با کمیته امداد امام (ره) است.

وی سرمایه گذاری برای اشتغال و خود کفایی را از مهمترین راهکارهای موفقیت این نهاد دانست و تصریح کرد: اگر بتوانیم ضرباتی که به پیکر محرومان جامعه وارد شده مرتفع کرده و پتانسیلهای موثر در خودباوری خانواده ها را در استانهای محروم شناسایی کنیم بدون شک زمینه خود اتکایی خانواده ها فراهم خواهد شد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در این راستا باید به آنچه که در مسیر تقویت توانمندسازی محرومان جامعه بوده بها داده شده و آنچه را که مانعی ایجاد می کند کنار گذاشته شود.

انواری همچنین از تشکیل کارگروهی با همکاری استانداری خراسان جنوبی برای رفع معضلات بیکاری در روستاها و حاشیه شهرهای استان خبر داد و افزود: در این کارگروه با همکاری کمیته امداد با استفاده از راههای میان بر و امکانات موجود این استان، مشکلات و معضلات خراسان جنوبی را رفع خواهیم کرد.

 

کد مطلب 722984

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