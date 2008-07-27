به گزارش خبرنگار مهر ، طهماسب مظاهری امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در مورد بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی گفت: مجموعه تصمیمات اخذ شده بر اساس این بسته برای بهبود خدمات بانکی بدون نیاز به قانون مفید است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اصلاح ساختار نظام بانکی نیاز به قانون دارد ، گفت: هم اکنون اصلاح سه قانون بانکی کشور در این راستا در حال انجام است.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح نظام پولی یک موضوع و بحث نرخ معادل ریال به ارزهای خارجی موضوعی دیگر است ، تصریح کرد: اصلاح نظام پولی به عنوان یکی از محورهای طرح تحول مطرح است.

مظاهری با اشاره به اینکه این تامین نیاز از طریق اصلاح اعداد یا تغییر نام و غیره صورت خواهد گرفت ، گفت: اسکناس و سکه های در جریان تکافوی گردش اقتصاد کشور را نمی کند و در نتیجه بانکها برای ارائه خدمات به مردم راهکارهایی همچون انتشار چک پول را در پیش گرفته اند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: این در حالی است که بانک مرکزی نیز برای اصلاح نظام چک پولها ، انتشار ایران چک بانک مرکزی را در پیش گرفت. وی با بیان اینکه هر دوی این اقدام پاسخ کوتاه مدت به ناکافی بودن اسکناس و سکه های رایج است ، افزود: برای این موضوع باید فکری کرد.

وی همچنین از بررسی موضوع تغییر ارزش پول ملی خبر داد و گفت : تغییر ارزش پول ملی در چارچوب طرح بزرگ تحول اقتصادی صورت خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پیشنهادهای مختلفی مانند برداشتن سه صفر یا چهار صفر از پول ملی و رجوع به قانون مرتبط در این باره مطرح است که باید بررسی شود.

وی گفت: بر اساس ماده یک این قانون، یک ریال معادل یک صدم گرم طلا است که شاید این رقم ملاک قرار داده شود ، به نرخهای امروز حدود 270 هزار تومان است.

مظاهری یکی از محاسن این کار را معنا یافتن سکه ها عنوان کرد و گفت: در برخی از سکه ها قیمت فلز آن بیشتر از ارزش اسمی آن است که باید این مسائل حل شود.

وی برابری ارزش نرخ دلار ، یورو و یا سایر ارزها با پولی ملی را مستقل از بحث رفورم پول ملی عنوان کرد و گفت: چگونگی این معادل بستگی کامل به قدرت رقابت اقتصاد کشور با قدرت اقتصاد کشورهای دیگر دارد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نگرانی تولید کنندگان در ارتباط با سیاست انقباضی بر اساس بسته بانک مرکزی گفت: جلوگیری از انقباض و یا انبساط بیشتر پول ناشی از پایه پولی تدبیری صحیح است.

مظاهری با تاکید بر اینکه تامین نیاز نقدینگی جامعه متناسب با رشد اقتصادی صحیح است ، افزود: برای ایجاد نقدینگی سالم در اقتصاد چند کار همزمان نیز آغاز شده است.

وی به لایحه 15 هزار میلیارد تومان مصوب دولت که قرار است به زودی تقدیم مجلس شود ، اشاره کرد و گفت: این رقم به عنوان بدهی دولت به بانکها و به منظور افزایش سرمایه پرداخت خواهد شد که از اقدامات برای تزریق نقدینگی سالم بر اقتصاد محسوب می شود.

رئیس کل بانک مرکزی دومین راهکار را دعوت بانک مرکزی از سرمایه گذاران و متقاضیان ایجاد و توسعه بانک خصوصی عنوان کرد و گفت: ساماندهی تشکلها و موسسات غیر متشکل پولی و اجازه فعالیت به بانکهای خارجی را از دیگر اقدامات است.

مظاهری از افتتاح دومین و سومین شعب بانک خارجی در هفته های آتی خبر داد و افزود: مجموعه این اقدامات در کنار هم نقدینگی مورد نیاز جامعه را فراهم خواهد کرد که این نقدینگی تورم زا نیست و به رشد اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

وی قبول نکردن اسکناس 500 تومانی توسط بانکها در برخی شهرها را تکذیب کرد و گفت: اسکناسهای رایج جمهوری اسلامی و سکه ها تا زمانی که رسما از دور خارج شود ، معتبر است.