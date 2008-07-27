100 درصد روستاهای بالای 20 خانوار اردبیل از تلفن ثابت بهره مند هستند

یاور محمد حسینی مدیر عامل شرکت مخابرات استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 76 درصد روستاهای زیر20 خانوار نیز تحت پوشش تلفن ثابت بوده و در زمینه تحقق این امر، استان اردبیل رتبه نخست کشور را کسب کرده است.

وی افزود: واگذاری تلفن ثابت شهری در طی چهار سال گذشته در این استان به روز بوده که از ابتدای سال جاری و با گسترش مراکز مخابراتی در روستاها، تلفن ثابت روستایی نیز به صورت روزانه به متقاضیان واگذار می شود.

وی عنوان کرد: در حال حاضر 546 هزار و 55 شماره تلفن ثابت در سطح استان واگذار شده که از این تعداد 414 هزار و 19 شماره فعال است.

حسینی با اشاره به توجه ویژه دولت نهم به گسترش بخش ارتباطات و مخابرات در کشور تصریح کرد: در طی سه گذشته واگذاری تلفن همراه چهار برابر افزایش یافته و از رقم 72 هزار و 736 شماره در سال 84 به رقم 303 هزار و 791 شماره ارتقا یافته است.

وی یادآور شد: فقط در سال گذشته 90 هزا ر و 600 شماره جدید تلفن همراه در استان به مردم واگذار شده است.

حسینی با اشاره به تکمیل رینگ فیبر نوری شمال استان در سال گذشته و اتصال این حلقه از چهار مسیر به شبکه سراسری تاکید کرد: در حال حاضر سه هزار و 893 کیلومتر فیبر نوری شهری، بین شهری و روستایی در استان فعال است.

وی عنوان کرد: شبکه فیبر نوری استان در حال حاضر از طریق آستارا - اردبیل - سراب ، اردبیل - مشگین شهر- اهر- تبریز، اردبیل - سه راه فیروز آباد - میانه و اردبیل - خلخال - اسالم - هشتپر - رشت به شبکه سراسری متصل است.

وی خاطر نشان کرد: دولت به بخش ارتباطات و مخابرات به عنوان زیر ساختهای توسعه و پیشرفت کشور توجه ویژه ای دارد و در جهت تحقق این بخش زیر ساختی به استانها اعتبارات مطلوبی اختصاص داده است.

محمد حسینی بیان داشت: افتتاح 581 پروژه با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال در استان و در طول سه سال گذشته نشانگر توجه ویژه دولت نهم به این بخش حیاتی کشور است.