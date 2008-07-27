10 درصد خون تولیدی در خراسان رضوی به بیماران خاص تعلق دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر محمد اسماعیل نیا ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران در محل این سازمان افزود: به دلیل عدم تعدد بیماران خاص ماهانه تنها 800 تا هزار واحد خون به این بیماران تعلق می گیرد.

مدیر کل سازمان انتقال خون خراسان رضوی گفت: سرانه تولید و مصرف خون کل استان نیز بیش از 10 هزار واحد خون است.

اسماعیل نیا به مباحث علمی و آموزشی در این سازمان اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل اهمیت بالای امور تحقیقاتی هر سازمانی موظف به ارائه یک سوم از بودجه خود در این مبحث است.

وی میزان اعتبارات سال گذشته را در این زمینه بیش از 300 میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: هم اکنون 10 طرح تحقیقاتی تصویب و 10 طرح نیز در این سازمان در حال انجام است.

