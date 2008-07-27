بانکها در پرداخت تسهیلات صادراتی فعال تر عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال سیدعلی امروز در یک نشست خبری با اشاره به اعمال تحریمهایی برعلیه ایران از سوی برخی کشورهای غربی گفت: در این ارتباط صندوق ضمانت صادرات برای پوشش ریسک صادرکنندگان به برخی کشورها و عدم وصول مبالغ صادراتی آنها اقدامات موثری انجام داده به نحوی که اگر معامله محقق شده و و وجوه مربوطه به هر دلیل مسدود شود، صندوق ضمانت صادرات ایران ریسک مربوطه را پوشش داده و سریعتر در سررسید مربوطه که اعلام می شود، مبالغی را در اختیار صادرکنندگان قرار می دهد به شرطی که از ابتدا صادرکنندگان موضوع بیمه شدن محصولات صادراتی خود را به همراه ریسک عدم انتقال ارز در صندوق تحت پوشش قرار داده باشند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ضمانت صادرات در سال گذشته حدود 410 میلیون دلار، سال 85 حدود 264 میلیون دلار، سال 84 حدود 184 میلیون دلار و در سال 83 نیز حدود 55 میلیون دلار بوده که این ارقام نشانگر همگامی این صندوق با برنامه های صادراتی بوده است.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران با وجود رشد بیمه نامه ها و ضمانت نامه ها نسبت به پرداخت خسارات فعالیت های حرفه ای تری انجام داده و بر همین اساس در سال گذشته حدود 5 میلیون و 700 هزار دلار خسارت به صادرکنندگان پرداخت شده است.

سیدعلی اظهار داشت: صندوق ضمانت صادرات ایران در زمینه بیمه نامه کل گردش صادرات فعال شده و اگر صادرکننده ای به چند کشور و به چند مشتری صادراتی داشته باشد، این صندوق در مجموع آن را با یک بیمه نامه پوشش می دهد. در این زمینه به صورت بسته ای عمل شده و کارمزد کاهش وسقف پوشش نیز افزایش می یابد.

وی از تشکل های صادراتی درخواست کرد که نسبت به موضوع گسترش فرهنگ بیمه ای بیش از گذشته فعال عمل کنند.

به گفته سیدعلی ، هم اکنون صندوق ضمانت صادرات ایران در 24 استان کشور نسبت به ایجاد کارگزاری توسط بخش خصوصی اقدام کرده که امید می رود در سایر استانها نیز این اقدام به زودی صورت گیرد.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی، صادرات غیر نفتی کشور را بدون احتساب میعانات نفتی در سال گذشته 15 میلیارد و 200 میلیون دلار ذکر و تصریح کرد: از این میزان حدود 12 میلیارد و 600 میلیون دلار به قاره آسیا، حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار به کشورهای اروپایی، 284 میلیون دلار به کشورهای آفریقایی و حدود 238 میلیون دلار به آمریکا ارسال شده است. ضمن اینکه پارسال بیش از 32 میلیارد دلار برای واردات گشایش اعتبار اسنادی شده است.

وی اظهارداشت: در خصوص صادرات متاسفانه نظام بانکی کشور هنوز عادت نکرده که به درخواست مشتریان خود سریعا پاسخ دهد. که البته در این راستا جلساتی با رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته و براساس آن بخشنامه ای صادر شده تا اعطای تسهیلات به صادرکنندگان را دنبال کند.

وی اظهار داشت: دولت برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات تعهد کرده بود که حدود 150 میلیون دلار در اختیار این صندوق قرار دهد. ضمن اینکه دولت باید برای افزایش توان صندوق منابع لازم را فراهم آورد تا این نهاد بتواند حرفه ای تر عمل کند.