تهمورس پورناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بلیت کنسرت بزرگ "بر آفتاب خلیج پارس" در چهار مرکز فرهنگی آموزشگاه عارف، ققنوس، دارینوش، سیاه و سفید و همچنین سایت اینترنتی پارس www.parsconcert.com به فروش می‌رسد.



کنسرت گروه موسیقی "شمس" از 23 مردادماه به مدت چهار شب در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود و نجمه تجدد (همخوان)، حمیدرضا تقوی (سنتور)، ندا خاکی (تنبور و همخوان)، کاوه گرایلی (تنبور و سه تار)، سحر افشان (تنبور) و مصباح قمصری (پرکاشن) از جمله نوازنده‌های آن هستند.