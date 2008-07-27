  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۶

فروش بلیت گروه "شمس" از فردا آغاز می‌شود

فروش بلیت گروه "شمس" از فردا آغاز می‌شود

فروش بلیت کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسرو پورناظری از فردا در مجموعه فرهنگی هنری کاخ سعدآباد آغاز می‌شود.

تهمورس پورناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بلیت کنسرت بزرگ "بر آفتاب خلیج پارس" در چهار مرکز فرهنگی آموزشگاه عارف، ققنوس، دارینوش، سیاه و سفید و همچنین سایت اینترنتی پارس www.parsconcert.com به فروش می‌رسد.

کنسرت گروه موسیقی "شمس" از 23 مردادماه به مدت چهار شب در کاخ سعدآباد برگزار می‌شود و نجمه تجدد (همخوان)، حمیدرضا تقوی (سنتور)، ندا خاکی (تنبور و همخوان)، کاوه گرایلی (تنبور و سه تار)، سحر افشان (تنبور) و مصباح قمصری (پرکاشن) از جمله نوازنده‌های آن هستند.

کد مطلب 723021

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها