تهمورس پورناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بلیت کنسرت بزرگ "بر آفتاب خلیج پارس" در چهار مرکز فرهنگی آموزشگاه عارف، ققنوس، دارینوش، سیاه و سفید و همچنین سایت اینترنتی پارس www.parsconcert.com به فروش میرسد.
کنسرت گروه موسیقی "شمس" از 23 مردادماه به مدت چهار شب در کاخ سعدآباد برگزار میشود و نجمه تجدد (همخوان)، حمیدرضا تقوی (سنتور)، ندا خاکی (تنبور و همخوان)، کاوه گرایلی (تنبور و سه تار)، سحر افشان (تنبور) و مصباح قمصری (پرکاشن) از جمله نوازندههای آن هستند.
فروش بلیت کنسرت گروه موسیقی "شمس" به سرپرستی کیخسرو پورناظری از فردا در مجموعه فرهنگی هنری کاخ سعدآباد آغاز میشود.
تهمورس پورناظری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: بلیت کنسرت بزرگ "بر آفتاب خلیج پارس" در چهار مرکز فرهنگی آموزشگاه عارف، ققنوس، دارینوش، سیاه و سفید و همچنین سایت اینترنتی پارس www.parsconcert.com به فروش میرسد.
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