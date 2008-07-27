مسلمانان شیکاگو "روز مسلمان" را در پارک تفریحی شیکاگو گذراندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اگزماینر، روز مسلمان امسال در شیگاگو که برای چهارمین سال متوالی از سال 2004 برگزار می‌شد با همکاری مقامات پارک تفریحی " سیکس فلگز" برای فراهم کردن غذای حلال و اختصاص فضایی برای اقامه نماز میسر شد.

در سال 2006 حدود 1400 مسلمان از مناطق اطراف شیکاگو در این مراسم شرکت کردند و از آن سال 345 نفری که برای نخستین بار در این مراسم حضور می‌یافتند به جمع مسلمانان شیگاگو پیوستند.

برخی از مسلمانان اعلام کرده بودند که اگر تسهیلات امسال فراهم نمی‌شد شرایط دشواری بر این گردهمایی تفریحی که با هدف وحدت مسلمانان از جوامع مختلف برگزار شد حاکم بود.

ایده شکل‌گیری " روز مسلمان" از نیوجرسی آغاز شد و مراسم آن درست چند روز پیش از حملات یازدهم سپتامبر 2001 برگزار شد. از آن زمان این مراسم به محبوبیت چشمگیری میان سایر شهرهای ایالات متحده چون آتلانتا، بوستن، شیکاگو و لس آنجلس یافته است.

مقامات این پارک همچنین تسهیلاتی را برای گردهمایی یک روزه کاتولیکها، باپتیستها، متودیستها و اپیسکوپالها فراهم کرده‌اند.

در مراسم دیروز درهای پارک چون روزهای عادی به روی همه باز بود و حتی غیرمسلمانان نیز می‌توانستند از در این مراسم در کنار مسلمانان حضور داشته باشند.