چین با آستان قدس رضوی در ساخت سیمان سمنگان مشارکت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید احمد علوی قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ظهر امروز در این دیدار به معرفی گوشه هایی از فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی و صنعتی آستان قدس رضوی پرداخت و افزود: طی سالهای پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی موسسات متعددی در زمینه های فرهنگی، پژوهشی، اجتماعی، فنی و مهندسی در آستان قدس رضوی مشغول فعالیت شده اند که توسعه همه جانبه ای را به دنبال داشته است.

علوی اظهار داشت: در حال حاضر آستان قدس رضوی در حال ایجاد بزرگترین کارخانه تولید سیمان کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی در منطقه سمنگان بجنورد است که برای ورود و نصب بعضی ماشین آلات و قطعات، به مشارکت کشورهای صاحب تکنولوژی سیمان نیاز دارد.

وی با تاکید بر این مطلب که شریک خارجی با مطالعه، بررسی و بازدیدهای فنی کارشناسان آستان قدس رضوی انتخاب شده است و از بهترین تکنولوژی و ماشین آلات در سیمان سمنگان بجنورد استفاده خواهد شد، اظهار داشت: از آنجا که تمامی محصولات تولیدی آستان قدس رضوی دارای کیفیت ممتاز است در تولید سیمان نیز دنبال بهترینها هستیم.

علوی تفاهم به عمل آمده و تنظیم قرارداد آستان قدس رضوی با این شرکت چینی را الگویی برای سایر شرکتهای خارجی دانست که قصد دارند در ایران سرمایه گذاری کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: با اجرای موفقیت آمیز پروژه سیمان سمنگان توسط طرف چینی، طرحهای مشارکتی دیگری نیز در آینده با این شرکت به اجرا در آید.

در این دیدار "سان" مدیر بخش بین المللی شرکت ملی صادرات و واردات تکنولوژی چین نیز در سخنانی ضمن اعلام آمادگی جهت همکاری با آستان قدس رضوی گفت: ما با آستان قدس رضوی زمینه های مشارکتی مشابهی داریم که می توانیم در آینده نسبت به همکاری بیشتر خوش بین باشیم.

وی با اشاره به اینکه تولیدات سیمان باید دارای ماندگاری بالا باشد، افزود: بدین لحاظ از بهترین ماشین آلات ساخت کشورهای اروپا و چین برای پروژه سیمان سمنگان استفاده خواهیم کرد تا محصول تولیدی زمان ماندگاری بیشتری داشته باشد.

وی اظهار داشت: هفته قبل نیز یک قرار داد با یک شرکت ایرانی جهت تولید سیمان منعقد کردیم که نشان دهنده پذیرفتن شرکت ما از سوی بانکها و شرکتهای ایرانی و نیاز ایران به تولید بیشتر در زمینه سیمان است.

سان تصریح کرد: در صورت امضای قرارداد با همکاری مناسبی که از سوی مدیران آستان قدس رضوی اعمال می شود پروژه با سرعت زیاد آماده بهره برداری می شود.

پروژه سیمان سمنگان در 50 کیلومتری غرب شهرستان بجنورد در حال احداث است و تا کنون حدود 30 درصد پیشرفت داشته است. فاز اول این پروژه با ظرفیت تولید 3300 تن در دست ساخت و فازهای دوم و سوم آن نیز در دست مطالعه است.

در این دیدار مهندس عزیزیان مدیرعامل موسسه سازمان اقتصادی رضوی و دکتر خواجه پیری مدیر عامل سیمان سمنگان و نیز رئیس موسسه طراحی سیمان کشور چین و مدیر بخش بازار بین المللی شرکت ملی صادرات و واردات تکنولوژی این کشور حضور داشتند.