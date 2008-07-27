30 درصد مسئولان بابل در نماز جمعه شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی ظهر یکشنبه در نشستی خبری به مناسبت سالروز تاسیس نماز جمعه در بابل افزود: مدیران باید تریبون نماز جمعه را به عنوان بهترین مکان برای ارائه عملکردشان به مردم بدانند.

وی خاطر نشان کرد: مسئولان باید نماز جمعه را به عنوان یک جایگاه مردمی برای بیان حقایق و حل مشکلات مردم ببینند.

روحانی افزود: قریب به 30 ستاد نماز جمعه با 30 امام جمعه در سطح استان فعال است و بیش از 30 هزار نفر هر هفته در مصلاهای نمازجمعه سراسر استان شرکت دارند.

امام جمعه بابل با اشاره به اینکه هر هفته هفت هزار نفر در نماز جمعه بابل شرکت می کنند، تصریح کرد: سه هزار نفر از خادمین نماز جمعه در نماز جمعه این شهرستان فعال بوده که از این تعداد 80 نفر در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

روحانی خاطر نشان کرد: 400 نفر در نماز جمعه بابل عضو فعال و غیرفعال بوده که قالب این خادمین علاقه مندان را جوانان 20 ساله تشکیل می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به تشریح فعالیتهای مدرسه صدرا بابل اشاره کرد و افزود: این مدرسه حدود 204 سال قدمت دارد و از دوران قاجاریه فعالیت خود را آغاز و حدود 22 سال قبل توسط مرحوم آیت الله هادی روحانی، نماینده فقید مردم مازندران بازسازی و مرمت شد.

روحانی افزود: سال گذشته قریب به 170 طلبه از این مدرسه فارغ التحصیل شده و امسال نیز 70 طلبه در این مدرسه پذیرفته و فارغ التحصیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: این مدرسه تا پایان دهم حوزوی دارای آخرین مدارج سطح عالی حوزه است که مجاز به انتخاب استاد و شاگرد است.