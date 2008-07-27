83 فیلم در مراحل مختلف تولید سینمای ایران

"محافظ" محمدجواد کاسه ساز، "دلداده" قدرتالله صلح میرزایی، "دعوت" ابراهیم حاتمیکیا، "حیران" شالیزه عارفپور، "یک اشتباه کوچولو" محسن دامادی، "کتاب قانون" مازیار میری، "چهره به چهره" علی ژکان، "نیلوفر" سابین ژمایل، "نامزد امریکایی من" داود توحیدپرست، "پاتو زمین نذار" ایرج قادری، "خروس جنگی" مسعود اطیابی، "سوپر استار" تهمینه میلانی، "یک وجب از آسمان" علی وزیریان و "چشمک" جهانگیر جهانگیری آماده نمایش شدهاند.
صحنهای از فیلم "می زاک"
"آنسوی رودخانه " عباس احمدی مطلق، "میزاک" حسین لیالستانی، "صندلی خالی" سامان استرکی، "چارچنگولی" سعید سهیلی، "پوسته" مصطفی آلاحمد، "عیار 14" پرویز شهبازی، "صداها" فرزاد موتمن، "هفت و پنج دقیقه" محمدمهدی عسگرپور، "تاکسی نارنجی" ابراهیم وحیدزاده مرحله صداگذاری را طی می کنند و "رقص با رویا" محمود کلاری و "گزارش مریم" اسماعیل براری در مرحله صداگذاری غیرفعال هستند.
"فرزند صبح" بهروز افخمی، "پسر تهرانی" کاظم راست گفتار، "لاکپشتها" ("زادبوم") ابوالحسن داودی، "پنالتی" انسیه شاه حسینی، "امشب شب مهتابه" محمدهادی کریمی، "دوزخ، برزخ، بهشت" بیژن میرباقری، "پاداش" کمال تبریزی، "کودک و فرشته" مسعود نقاشزاده، "درباره الی" اصغر فرهادی، "بی پولی" حمید نعمت الله و "دو خواهر" اصغر بانکی در مرحله تدوین به سر میبرند.
فیلمهای مرحله فیلمبرداری نیز عبارتند از "لالایی" منیژه حکمت، "ملک سلیمان" شهریار بحرانی و "وقتی همه خوابیم" بهرام بیضایی. همچنین فیلمهای "در شب عروسی" رضا قهرمانی، "کارناوال مرگ" رضا اعظمیان، "نطفه شوم" کریم آتشی و "تردید" واروژ کریم مسیحی در مرحله فیلمبرداری غیرفعال هستند.
فیلمهای "مانگدیم" حسین محجوب، "من و بابام" اسماعیل فلاحپور، "باورم کن" جهاندخت خادم و "باد گاهی میوزد" فیما امامی در مرحله پیش تولید متوقف شدهاند.
نظر شما