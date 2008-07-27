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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۰۲

گمرکات نقش مهمی در فرآیند توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری دارند

بیرجند- خبرگزاری مهر: رئیس اتاق بازرگانی بیرجند گفت: گمرکات در تمام کشورهای جهان نقش بسیار مهمی را در فرآیند توسعه اقتصادی و گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی کشورشان ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محسن احتشام ظهر امروز در جلسه مشترک اتاق بازرگانی و گمرکات خراسان جنوبی با تاکید بر همکاری و تعامل سازمان ‌های ذیربط با صادرکنندگان کالا تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد شود که در بازار بزرگ افغانستان فرصت ‌سوزی نکنیم.

رئیس اتاق بازرگانی بیرجند اظهار داشت: استان خراسان جنوبی با توجه به اینکه بیشترین مرز مشترک جغرافیایی و فرهنگی را با بازار هدف بالقوه افغانستان دارد باید هر‌چه بهتر و بیشتر از فرصت‌ های بازار فوق منتفع شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بیرجند خاطر نشان کرد: گمرکات علاوه بر درآمد‌زایی برای دولت می ‌تواند نقش مهمی در کمک به توسعه اقتصادی از طریق کمک به فرآیند مبادله کالا ایفا کنند.

مدیر گمرکات خراسان جنوبی نیز در این جلسه گفت: گمرک استان آمادگی کامل در ارائه خدمات ‌رسانی و رونق و توسعه صادرات غیرنفتی را دارد.

ابوالقاسم یوسفی نژاد از صادرکنندگان خواست با احترام به قوانین در اجرا، به ارتقای سطح فی ‌‌ما‌بین کمک و تا حد امکان تلاش کنند که کالای اظهار شده در سایر گمرکات را نیز از گمرکات استان طی تشریفات صادر کنند تا رقم واقعی صادرات استان مشخص شود.

کد مطلب 723042

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