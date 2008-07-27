به گزارش خبرگزاری مهر، نصر حامد ابوزید این مطلب را در دیدار با دکتر همایون همتی رایزن فرهنگی ایران در آلمان ابراز کرد.

در حاشیه دعوت "ابوزید" به دانشگاه فرانکفورت به عنوان یکی از سخنرانهای اصلی همایش "قرآن و تفسیر آن در جهان امروز"، دکتر همایون همتی رایزن فرهنگی ایران با این متفکر معروف عرب و صاحب آرای جنجال‌برانگیز، پیرامون موضوع "وحی و کلام الله" گفتگو کرد.

در این دیدار ابوزید از دانشمندان ایرانی و سرزمین عالم‌پرور ایران تمجید کرد و گفت: من همیشه برای دانشمندان ایرانی احترام ویژه‌ای قائل بوده‌ام.