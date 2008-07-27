محمدرضا صابری با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: به زودی و پس از افتتاح مجتمع سینمایی شهید چمران برنامهریزی برای بازسازی سینما آفریقا شروع میشود. مجتمع چمران با سه سالن کیفیت صدا و تصویر مطلوبی دارد و جای خالی یک سینمای درجه یک را در شمال تهران پر میکند.
مدیر سینما آفریقا با اشاره به تغییراتی که در این سینما ایجاد خواهد شد افزود: سالن اصلی را حفظ میکنیم، اما تراس سینما قرار است بازسازی شود که 400 نفر گنجایش دارد. قصد داریم با استفاده از سازههای سبک و جدید این تراس را به سالنی مجهز تبدیل کنیم.
وی در پایان گفت: شهر تهران ظرفیت چنین سالنهایی را دارد و با احیاء سالنهای شناخته شده باید از پتانسیلهای آنها برای جذب مخاطب بیشتر استفاده کنیم.
سینما آفریقا در خیابان ولی عصر تهران قرار دارد و از معدود سالنهایی است که هنوز با یک سالن به کارش ادامه میدهد.
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