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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

خانه ترانه در مازندران افتتاح شد

ساری - خبرگزاری مهر: مراسم افتتاحیه خانه ترانه مازندران، ظهر یکشنبه به همت مرکز آفرینش های ادبی مازندران در محل سالن اجتماعات حوزه هنری استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که با حضور استاد افشین یداللهی برگزار شد، سید ولی هاشمی مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری مازندران در سخنانی با اشاره به تاثیر این هنر در تعالی روح جامعه و آشتی دادن مردم با هنر موسیقی که با شعر تلفیق شده، هدف از افتتاح خانه ترانه را بازشناسی، آسیب شناسی و شکل دهی ترانه در مازندران اعلام کرد.

وی افزود: هنر ترانه که پس از انقلاب تقریبا راکد شده بود از سال 74 جایگاه خود را در جامعه بازیافت.

به گفته هاشمی، این هنر امروزه در نقش بستن ذهن مردم با هنرهای تصویری خاصه سریال های تلویزیونی ایفاء نقش می کند.

وی افتتاح خانه ترانه را اولین فعالیت جدی در جهت رشد هنردر استان ذکر کرد و افزود: کلیه علاقه مندانی که در این زمینه فعالیت می کنند می توانند با ارائه چهار اثر آثار خود به این مرکز، در صورت تصویب عضو خانه ترانه مازندران شوند.

استاد افشین یداللهی از اساتید مطرح ترانه سرایی کشور است.

 

کد مطلب 723052

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