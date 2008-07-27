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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۵۷

گزارش تصویری/ اعضای هیئت دولت درجمع خبرنگاران-1

گزارش تصویری/ اعضای هیئت دولت درجمع خبرنگاران-1

اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.

رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی

ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما

سعیدلو  معاونت اجرایی - شیخ الاسلام رئیس دفتر رئیس جمهور

علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی

علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان

میر کاظمی وزیر بازرگانی

 عکس/ سجاد صفری

کد مطلب 723058

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