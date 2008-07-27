گزارش تصویری/ اعضای هیئت دولت درجمع خبرنگاران-1

رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی
ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما
سعیدلو معاونت اجرایی - شیخ الاسلام رئیس دفتر رئیس جمهور
علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی
علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان
میر کاظمی وزیر بازرگانی
عکس/ سجاد صفری
اعضای هیئت دولت پس از پایان جلسه امروز هیئت دولت به سؤالات خبرنگاران پاسخ دادند.
رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی
ضرغامی رئیس سازمان صدا وسیما
سعیدلو معاونت اجرایی - شیخ الاسلام رئیس دفتر رئیس جمهور
علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی
علی اکبری رئیس سازمان ملی جوانان
میر کاظمی وزیر بازرگانی
عکس/ سجاد صفری
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