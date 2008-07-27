تیم فوتبال سایپا فردا با لیت بارسکی به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا که اردوی آماده سازی خود را در منطقه " ازیت" در اطراف شهر استانبول ترکیه برپا کرده است ، فردا و پس از پشت سر گذاشتن اردویی 10 روزه و مرور تمرینات بدنسازی و تاکتیکی، ساعت 30/15 دقیقه بعد ازظهر فردا وارد تهران می شود.

تیم سایپا را در بازگشت به تهران ، پیرلیت بارسکی سرمربی آلمانی و جدید این تیم نیزهمراهی خواهد کرد. وی که پنج شنبه گذشته درترکیه با عقد قراردادی یکساله هدایت تیم فوتبال سایپا را برعهده گرفت، به همراه یک دستیار آلمانی کارآماده سازی تیم سایپا برای فصل آینده را آغاز خواهد کرد.

این تیم در نخستین هفته رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای ایران در ورزشگاه آزادی میزبان پرسپولیس قهرمان فصل گذشته این رقابتها خواهد بود.

تیم فوتبال سایپا تاکنون در فصل نقل و انتقالات عباس آقایی و حسین کعبی از پرسپولیس، صابرمیرقربانی از صنعت نفت آبادان، سعید بیگی ازصبا باتری ، ایمان رزاقی راد ، محمد پروین و ابراهیم میرزاپور از استیل آذین و رضا محمودی ازنیروی زمینی را به خدمت گرفته است و احتمالا یک مهاجم خارجی نیز به جمع بازیکنان این تیم اضافه خواهد شد.