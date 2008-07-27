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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

سلیمانی :

شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات منفک شد

شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات منفک شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه شرکت مخابرات از این وزارتخانه منفک شده است، گفت : هر شرکتی که بخواهد واگذار شود اختیاراتش به وزارت امور اقتصادی ودارایی منتقل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سلیمانی امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در رابطه با واگذاری سهام شرکت پست به بخش خصوصی گفت: برای ورود شرکت پست به بورس باید بخش حاکمیتی و بخش قابل واگذاری مشخص شود که با تفکیک این دو بخش، مراحل ورود به بورس را آغاز خواهیم نمود.

وزیرارتباطات و فناوری با اشاره به وجود خلاء قانونی برای ورود پست به بورس بیان کرد: شرکت پست تک شرکت است، که تفکیک بخش حاکمیتی از بخش قابل واگذاری آن به بخش خصوصی نیازمند به تاسیس شرکت و یا سازمان جدید است که هم اکنون تاسیس شرکت جدید دراختیار دولت قرار ندارد.

وی بیان کرد: درصورت تصویب و ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسی، ورود سهام پست برای واگذاری سهام به بخش خصوصی امکان پذیرخواهد شد؛ درغیراین صورت این پیشنهاد باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد که این امر مستلزم  طی مراحل طولانی است.

سلیمانی در پاسخ به اینکه شرکت بورس عرضه سهام شرکت مخابرات را منوط به امضای تعهدنامه وزارت ارتباطات در خصوص بدهی های احتمالی ، کرده است ، گفت : تعهد را ما نباید بدهیم چون همه شرکتهایی که واگذار می شود در یک صورتجلسه به وزارت اقتصاد ودارایی منتقل می شود.

وی افزود: اگر قرار باشد تعهد نامه ای به بورس ارائه شود، باید وزارت اقتصادی و دارایی بدهد و یا اینکه دردولت این پیشنهاد باید تصویب شود. وزیرارتباطات و فناوری با اشاره به منفک شدن شرکت مخابرات از وزارت ارتباطات اظهارداشت: براساس قانون اختیارات هرشرکتی که واگذار می شود به وزارت اقتصادی و دارایی انتقال داده می شود.

کد مطلب 723064

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