به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "رویای زندگی" با نام اصلی "یک لیتر اشک" سال 2005 به کارگردانی ریکی اوکامورا به مدت 98 دقیقه ساخته شد. این فیلم محصول ژاپن است و در آن آسائه اونیشی، یوشیمی آشیکاوا، نائوهومیتو فوجیکی و میتسو هامارا نقشآفرینی میکنند.
فیلم "رویای زندگی" بر مبنای کتاب خاطرات آیا کیتو ساخته شده و درباره دختر چهارده ساله است که همانند همسن و سالان خود زندگی میکند. یک روز وقتی که همراه خواهر و برادر خود، خانه را به قصد رفتن به مدرسه ترک میکند، مادرش متوجه تکانهای غیر طبیعی در بدن او میشود. بعد از آن آیا چندین بار به زمین میخورد و به همین دلیل او را نزد پزشک میبرند و ...
نظر شما