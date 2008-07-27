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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۳۳

"رویای زندگی" در شبکه دو روایت می‌شود

"رویای زندگی" در شبکه دو روایت می‌شود

فیلم سینمایی "رویای زندگی" دوشنبه هفتم مرداد ساعت 24 در قالب جشنواره فیلم‌های سینمایی از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "رویای زندگی" با نام اصلی "یک لیتر اشک" سال 2005 به کارگردانی ریکی اوکامورا به مدت 98 دقیقه ساخته شد. این فیلم محصول ژاپن است و در آن آسائه اونیشی، یوشیمی آشیکاوا، نائوهومیتو فوجیکی و میتسو هامارا نقش‌آفرینی می‌کنند.

فیلم "رویای زندگی" بر مبنای کتاب خاطرات آیا کیتو ساخته شده و درباره دختر چهارده ساله است که همانند همسن و سالان خود زندگی می‌کند. یک روز وقتی که همراه خواهر و برادر خود، خانه را به قصد رفتن به مدرسه ترک می‌کند، مادرش متوجه تکان‌های غیر طبیعی در بدن او می‌شود. بعد از آن آیا چندین بار به زمین می‌خورد و به همین دلیل او را نزد پزشک می‌برند و ...

کد مطلب 723066

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