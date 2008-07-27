بهترین گزینه برای رفع مشکل مسکن در اصفهان شهرداری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، عباس حاج رسولیها ظهر امروز در جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: با توجه به اینکه شهر اصفهان هیچ زمین دولتی برای مسکن سازی وجود ندارد و جهت ساخت شهرکهای اقماری فارغ از بوروکراسیهای اداری بهترین عملکرد، واگذاری مدیریت این شهرکها به شهرداریهاست.

وی ادامه داد: ما قادر هستیم تا با برگزاری تعاملات مثبت و راهگشا با سازمان مسکن و شهرسازی مسئولیت شهرهای جدیدالاحداث در اطراف اصفهان را بر عهده گیریم و در این امر به مردم خدمت رسانی کنیم.

حاج رسولیها در بخش دیگری از سخنان خود به آمار سه درصدی فضاهای ورزشی در سطح شهر اصفهان اشاره و تاکید کرد: جهت گسترش فضاهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی مطابق با مصوبات شورا، شهرداران مناطق باید معافیت از عوارض و تراکم را به طور کامل لحاظ کنند.

وی با اشاره به اینکه خوشبختانه در حال حاضر شفاف سازی در مباحث درآمدی و مالی شهرداری اتفاق افتاده است، افزود: مشکل فعلی ما در شفاف سازی مباحث شهرسازی است و باید در این عرصه اطلاع رسانی شفاف انجام شود.

وی تنظیم و ارائه نظام فنی - اجرایی شهرداری به شورا را در حل مسائل شهری بسیار راهگشا دانست و تصریح کرد: هم اکنون ضوابط روشن است اما باید ویژگیهای پروژه های شهری به طور کامل تدوین و لحاظ شود تا در مسائل شهری تسریع شود.

در بخش دیگری از این جلسه محمود محمدی عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه اماکنی که تبدیل به مراکز فرهنگی می شوند باید از پرداخت عوارض و تراکم معاف باشند، افزود: متاسفانه این موضوع در مناطقی از شهر اصفهان رعایت نشده است.

محمدی شورای اسلامی شهر را امانتدار مردم دانست و خاطر نشان کرد: شهرداری باید امانتدار مصوبات شورا باشد و با توجه به اینکه مراکز آموزشی و فرهنگی دارای سودآوری اقتصادی زیادی نیستند مصوبات شورا در این خصوص باید به طور کامل جهت معافیت این مراکز اجرایی شود.