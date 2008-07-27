اعراب به تعهدات خود برای کمک به تشکیلات خودگردان فلسطین عمل نکرده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، در سال 2002 که بهای نفت 21 دلار در هر بشکه بود، چندین کشور عربی متعهد شدند تا هر سال 660 میلیون دلار برای حمایت از بودجه سالانه تشکیلات خودگردان به آن کمک کنند.

بر اساس اطلاعات رسیده به دست واشنگتن پست، اما حالا با وجود آنکه بهای نفت تا شش برابر افزایش یافته و تشکیلات خودگردان در آستانه نابودی مالی قرار دارد، تنها تعداد کمی از کشورهای عربی بخش کوچکی از پولی را که قول آن را داده بودند، می فرستند.

به نوشته این روزنامه، از 22 کشور عربی که متعهد شده بودند، تنها سه کشور – الجزایر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی- در سال جاری کمک مالی خود را در اختیار این تشکیلات قرار داده اند، در حالیکه کشورهای غنی از نفت همچون لیبی، کویت و قطر هیچ کمکی نکرده اند و به تشکیلات خودگردان بیش از 700 میلیون دلار بدهکار هستند.

تشکیلات خودگردان از این کمکها برای کمک به پرداخت حقوق کارمندان، متخصصان پزشکی و دیگر کارگران استفاده می کند.

