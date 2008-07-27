پارک انرژی در شیراز احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، این طرح در نشست کمیته راهبردی مصرف انرژی با حضور شهرداری، شرکتهای برق و آبفا و سازمان بهینه سازی مصرف انرژی تصویب شد که بخشی از ضلع جنوب شرقی باغ جنت شیراز را تشکیل خواهد داد.

در این پارک مسائل مرتبط با بهینه سازی انرژی در ساختمانهای سطح شهر، فضای سبز و تاسیسات فضای شهری به شهروندان ارائه و آموزش داده می شود.

مدیر زیبا سازی و تاسیسات شهرداری شیراز نیز در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران از طراحی جدید نورپردازی میادین و زیرگذرهای سطح شهر به منظور بهینه سازی مصرف انرژی خبر داد و افزود: در طراحی جدید نورپردازی میادین که در کنار دیگر اقدامات دستگاه های ذیربط در راستای بهینه سازی مصرف انرژی صورت می گیرد، علاوه بر کاهش قابل توجه شدت نور با نصب سیستم دیمینگ (دستگاه کاهش دهنده شدت روشنایی) در زیر گذرها و پارکها از لامپهای سلار، LED و فایبراپتیک استفاده می شود.

محمد رضا گلزار افزود: خاموش کردن آب نماهای سطح شهر در ساعات اوج مصرف و انتقال زمان آبیاری فضای سبز از ساعات اوج به ساعات کم مصرف شبانه روز از دیگر اقدامات این حوزه در راستای صرفه جویی در مصرف برق و آب است.

وی با اعلام این مطلب که سازمانها و ادارات نمی توانند با مصرف درست، نقش زیادی در بهینه سازی مصرف انرژی داشته باشند، افزود: نصب درهای کشویی، اتوماتیک و دستگاه پرده هوا، همچنین نصب سنسور جهت هوشمند کردن روشنایی ساختمانهای اداری از جمله اقدامات مهم و موثر در این راستا است که اجرای این طرحها از ساختمان شهرداری مرکزی شیراز شروع خواهد شد.