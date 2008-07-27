30 هزار واحد مسکونی در گلبهار در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا سعیدی ظهر امروز در نخستین همایش صنعتی سازی ساختمان در طرح مسکن مهر با بیان این مطلب افزود: 30 هزار واحد مسکونی در طرح مسکن مهر در گلبهار در حال ساخت است که 650 هکتار زمین به آن اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در راستای مدیریت متمرکز برای ساخت مسکن مهر در گلبهار و آماده سازی زمینها اقدام به تهیه طرح تفصیلی کردیم که هم اکنون به تصویب رسیده است و روند اجرای آن با سرعت خوبی در حال پیشرفت است.

مدیرعامل شهر جدید گلبهار از تجهیز کارگاه های پیمانکاران مسکن مهر در گلبهار خبر داد و گفت: یک کارخانه اتوماتیک جدول پرفابریک تا سه ماه آینده در محل پروژه نصب می شود.

وی با اشاره به انعقاد تفاهمنامه بین شبکه برق و گاز با شرکت های خدماتی افزود: در تلاش هستیم با فراهم آوردن زیرساختهای لازم سرعت ساخت و ساز را افزایش دهیم.

سعیدی خاطر نشان کرد: اعضای 9 اتحادیه تعاونی مسکن مهر در گلبهار، روند اجرای پروژه های مسکونی خود را با دو دستگاه دوربین مداربسته نظارت می کنند.

همچنین حسن قاسمی مدیرکل تعاون خراسان رضوی در این همایش از ساماندهی 110 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در قالب 420 تعاونی خبر داد و افزود: این افراد جزء اقشار کم درآمدی هستند که تاکنون از تسهیلات مسکن استفاده نکرده اند و سرپرست خانوار هستند و پنج سال در محل مورد تقاضای خود سکونت داشته اند.

وی گفت: با توجه به نیاز شدید به مسکن در کشور باید مسکن را ارزان، مقاوم و با سرعت بسازیم و این روند را تا زمانی ادامه دهیم که طعم شیرین آن به کام همه مردم نیازمند چشانده شود.