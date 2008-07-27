سومین دوره اردوهای آموزشی طرح ولایت دانش آموزان در مشهد به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ پاسدار حسین ممتحن جانشین سازمان بسیج دانش آموزی کشور بعد از ظهر امروز در مراسم اختتامیه این طرح که در اردوگاه ثامن الحجج مشهد برگزار شد، افزود: دانش آموزان در این دوره های اموزشی از کلاسهای عقیدتی و سیاسی فرهنگی آموزشی ورزشی و علمی که زیر نظر اساتید مجرب برگزار گردید بهره مند شوند و آموزشهای لازم را فرا گرفتند.

جانشین سازمان بسیج دانش آموزی کشور با اشاره به اینکه افزایش معرفت دینی و بصیرت سیاسی از جمله اهداف در برگزاری این دوره ها است، گفت: دانش آموزان شرکت کننده در این طرح افرادی هستند که در مقاطع اول و دوم متوسطه معدل بالای 19 کسب کرده اند و در عرصه های فرهنگی علمی هنری و ورزشی و ... توانسته اند نوآوری و ابتکار داشته باشند و مقام ملی و جهانی کسب کنند.

وی اظهار داشت: امسال بیش از 250 هزار نفر روز از دانش آموزان در برنامه های فرهنگی، معرفتی و بصیرتی بسیج دانش آموزی شرکت کرده اند.

ممتحن با اشاره به در آمیختگی مباحث علمی و آموزشی در فضایی شاد برای دانش آموزان در طول طرح ولایت گفت: یکی از برنامه های ویژه ای که در این اردوها برگزار می شد حلقه های معرفت بوده است بدین صورت که هر روز جمعی از شرکت کنندگان در طرح ولایت با حضور در صحنها و رواق های حرم مطهر توسط اساتید مجرب با مبانی اسلام ناب محمدی آشنا می شدند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بسیج دانش آموزی هم اکنون بیش از چهار هزار و 600 هزار نفر در سطح کشور عضو دارد افزود: با توجه به این تعداد بسیجی دانش آموز در سطح کشور باید بتوانیم متناسب با سلایق و علایق دانش آموزان برنامه های متنوعی را برای آنها برگزار کنیم.

حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در نیروی مقاومت بسیج ضمن شرکت در جمع متربیان این دوره آموزشی با اشاره به حضور بسیجیان نخبه در دوره های طرح ولایت اظهار داشت: انقلاب اسلامی امانتی است در دست مردم به خصوص بسیجیان و شما دانش آموزان نخبه بسیجی وظیفه ای به مراتب سخت تر از دیگران دارید.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف شما بسیجیان برای رسیدن به موفقیت و پیشرفت و تبعیت از ولایت فقیه است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج کشور اظهار داشت: نخبگان چه در گذشته و چه در حال به پیشرفت کشور کمک داشته و دارند اما باید توجه داشته باشند که دچار غرور علمی و نخبگی نشوید زیرا شما به عنوان نخبه بسیجی الگوی تمام افراد در زمینه های مختلف هستید.