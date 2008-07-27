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۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

چهار استان خواستار انتقال امتیاز باشگاه راه آهن / مهاجم اروگوئه ای در راه تهران

چهار استان خواستار انتقال امتیاز باشگاه راه آهن / مهاجم اروگوئه ای در راه تهران

چهار استان مازندران، هرمزگان، اراک و تبریز برای دریافت امتیاز باشگاه راه آهن تهران درخواست های رسمی خود را اعلام کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه کمتر از 9 روز تا آغاز مسابقه های هشتمین دوره لیگ برتر باقیمانده است، همچنان اخبار متعددی در خصوص انتقال باشگاه راه آهن به یکی از استان کشور مطرح می شود که البته پس از انتقال باشگاه پیکان به قزوین و صباباتری به قم، احتمال این انتقال در این زمان اندک افزایش یافته است.

در این بین مسئولان چهار استان مازندران، هرمزگان، اراک و تبریز برای دریافت امتیاز این باشگاه تهرانی درخواست های رسمی خود را مطرح کرده اند که در صورت توافق مسئولان این باشگاه تهرانی، مراحل رسمی این انتقال انجام خواهد شد.

البته بازیکنان راه آهن در اردوی اتریش بارها تاکید کرده اند که در صورت این انتقال به کمیته انضباطی شکایت می کنند و حاضر نخواهند بود که در شهری به غیر تهران برای یک تیم باشگاهی به میدان بروند، موضوعی که می تواند مشکلاتی را در زمینه شکل گیری این انتقال بوجود آورد.

از سوی دیگر تیم فوتبال راه آهن طی روزهای آینده " آلوارو پینتوس" مهاجم اروگوئه ای که پیشنه کسب عنوان آقای گلی لیگ بولیوی و حضور در مسابقات معتبر لیبرتادورس را دارد به خدمت می گیرد.

مربیان تیم راه آهن با تماشای فیلم بازی های این بازیکن، عملکردش را تایید کردند و بر این اساس قرار است پینتوس ظرف روزهای آینده به تهران سفر کرده و قرارداد رسمی خود را با این تیم تهرانی امضا کند.

این مهاجم اروگوئه ای که روز جمعه گذشته و پس از پایان لیگ بولیوی با مسئولان باشگاه راه آهن به توافق رسیده، در فصل جاری مسابقات لیبرتادورس 4 گل به ثمر رسانده است.

کد مطلب 723137

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