دومين جلسه علني سومين نشست مجلس دانش آموزي آغاز بكار كرد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در جلسه علني امروز بعد از نطق پيش از دستور سه تن از ناطقين و تذكرات رييس مجلس دانش آموزي ، دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع نمايندگان مجلس دانش آموزي سخنراني مي كند و رسيدگي به جزييات سند اعتياد و ماده واحده بازنگري در آيين نامه داخلي مجلس دانش آموزي و همچنين رسيدگي به لايحه عناويني سند نشست چهارم از مهمترين دستورات جلسه علني امروز است.
رحيم عبادي مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان و خاني معاون وزير آموزش و پرورش نيز امروز در جمع نمايندگان مجلس دانش آموزي سخنراني مي كنند.
سومين نشست مجلس دانش آموزي امشب به كار خود پايان خواهد داد.
دومين جلسه علني سومين نشست مجلس دانش آموزي ساعتي پيش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز بكار كرد.
کد مطلب 72314
نظر شما