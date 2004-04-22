  1. سیاست
  2. سایر
۳ اردیبهشت ۱۳۸۳، ۱۰:۲۴

صبح امروز

دومين جلسه علني سومين نشست مجلس دانش آموزي آغاز بكار كرد

دومين جلسه علني سومين نشست مجلس دانش آموزي ساعتي پيش در صحن علني مجلس شوراي اسلامي آغاز بكار كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ، در جلسه علني امروز بعد از نطق پيش از دستور سه تن  از ناطقين و تذكرات رييس مجلس دانش آموزي ، دكتر علي هاشمي مشاور رييس جمهور و دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع نمايندگان مجلس دانش آموزي سخنراني مي كند و رسيدگي به جزييات سند اعتياد و ماده واحده بازنگري در آيين نامه داخلي مجلس دانش آموزي و همچنين رسيدگي به لايحه عناويني سند نشست چهارم از مهمترين دستورات جلسه علني امروز است.
رحيم عبادي مشاور رييس جمهور و رييس سازمان ملي جوانان و خاني  معاون وزير آموزش و پرورش نيز امروز در جمع نمايندگان مجلس دانش آموزي سخنراني مي كنند.
سومين نشست مجلس دانش آموزي امشب به كار خود پايان خواهد داد.
کد مطلب 72314

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها