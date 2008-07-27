دولت اعتبار ردیفهای متفرقه بودجه 87 را تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه دولت، سهم دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات ردیف‌های متفرقه بودجه 87 در قالب 29 ردیف مشخص شد.

بر اساس این مصوبه، 1700 میلیارد ریال اعتبار برای پدافند غیرعامل در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح، 7400 میلیارد ریال برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشستگان در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1000 میلیارد ریال برای کمک به شهرداری‌ها برای جبران معافیت‌ها در اختیار وزارت کشور و 3000 میلیارد ریال نیز برای تأمین اعتبارات موضوع بازنشستگی پیش از موعد در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این مصوبه همچنین 680 میلیارد ریال برای پرداخت ضرر و زیان خریدهای تضمینی دانه روغنی به سازمان مرکزی تعاون روستایی و 70 میلیارد ریال نیز به شرکت سهامی پرورش کرم ابریشم اختصاص یافت.

درخصوص کمک بلاعوض، یارانه سود و کارمزد وجوه اداره شده، تحقیقات، آموزش و نظار بر اجرای طرح‌های تولیدی و خدماتی و آموزش غیرانتفاعی نیز ، دولت 8540 میلیارد ریال به وزارت کار و امور اجتماعی اختصاص داد تا بر اساس مصوبات شورای عالی اشتغال، هزینه شود.

مبلغ 2217 میلیارد ریال نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفت تا صرف یارانه دارو و شیر خشک و داروهای بهداشتی، متابولیک و اورژانس نماید. این وزارتخانه همچنین 500 میلیارد ریال نیز بابت حمایت از بیماران خاص، اعتبار دریافت کرد.

بر اساس مصوبه دولت، 100 میلیارد ریال اعتبار در اختیار وزارت نیرو قرار خواهد گرفت تا مابه‌التفاوت قیمت جدید تضمینی آب از بخش خصوصی را پرداخت نماید.

دولت همچنین 300 میلیارد ریال برای تکمیل مصلای شهرها، 436 میلیارد ریال بابت استرداد مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی، 2000 میلیارد ریال برای کمک به استقرار نظام جامع بیمه پایه درمان، 3000 میلیارد ریال برای تأمین اعتبارات موضوع بازنشستگی پیش از موعد و 200 میلیارد ریال برای تأمین تجهیزات و مکانیزاسیون انتخابات در اختیار معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی قرار داد.

این گزارش حاکی است 100 میلیارد ریال اعتبار در اختیار استانداری اصفهان قرار خواهد گرفت تا صرف دفع زباله‌های شهر اصفهان نماید . اعتبار مربوط به واردات آمبولانس برای 300 بیمارستان کشور نیز 210 میلیارد ریال تعیین شده است .

همچنین 1200 میلیارد ریال اعتبار نیز برای واردات تجهیزات مورد نیاز 60 هزار تخت بیمارستان های کشور ، 300 میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت عملکردی بیمارستان‌های منتخب و 20 میلیارد ریال اعتبار نیز برای پیشگیری از بیماری‌های دهان و دندان کودکان زیر 12 سال در اختیار وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت .

براساس مصوبه دولت ، یارانه نصب انشعاب‌های جدید برق که در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد 40 هزار میلیارد ریلا تعیین شده و 569 میلیارد ریال نیز برای کمک به اجرای طرح‌های هادی روستایی ( علاوه بر اعتبارات استانی در این خصوص ) به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اختصاص می یابد .

دولت همچنین با اختصاص 39 میلیارد ریال اعتبار به صندوق حمایت از صنایع الکترونیک ، 4720 میلیارد ریال برای افزایش سرمایه دولت در صندوق مهر رضا (ع) ، 1287 میلیارد ریال برای توسعه مبارزه با دخانیات ، 39 میلیارد ریال اعتبار برای افزایش سرمایه صنایع ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و 5/15 میلیارد ریال اعتبار برای خرید دستگاههای همودیالیز موافقت کرد.