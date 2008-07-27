  1. استانها
  2. اردبیل
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۳۱

پروانه رضا قلیزاده:

زنان توانمند و نام آور استان اردبیل باید شناسایی شوند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مشاور استاندار اردبیل گفت: اطلاعات موجود در خصوص زنان توانمند و نام آور استان ناکافی است و باید برای شناسایی و معرفی اینگونه زنان اقدمات گسترده ای صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، پروانه رضا قلیزاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری عصر امروز در جلسه کارشناسی امور خانواده و بانوان استان در محل استانداری اظهار داشت: نمایندگان امور بانوان دستگاه های اجرایی در جهت شناسایی و معرفی  زنان موفق استان باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی استان باید با شناسایی و معرفی زنان نام آور و نوآور در حوزه های مختلف و نیز کارهای ابتکاری شرایط لازم را برای حضور موفق استان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی زنان کشور فراهم آورند.

مشاور استاندار با بیان اینکه این جشنواره همزمان با هفته دولت برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دومین جشنواره و نمایشگاه ملی زنان در سال جاری با حضور و معرفی آثار ابتکاری زنان خلاق، مبتکر و نوآور 10 استان برتر کشور در قزوین برگزار می شود.

وی یاد آور شد: استان اردبیل در اولین جشنواره ملی زنان نام آور و نان آور که دی ماه سال گذشته برگزار شد در بین استانهای شمال غرب کشور به عنوان استان برتر دست یافته بود.

رضا قلیزاده اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با تلاش نمایندگان امور بانوان دستگاه های اجرایی در شناسایی زنان خلاق استان و عرضه آثار مطلوب در جشنواره امسال نیز موفقیتهای شایسته ای نصیب بانوان استان شود.

وی در ادامه جهت فراگیری فرهنگ حجاب وعفاف در جامعه و به ویژه استان تاکید کرد و بیان داشت: مسابقه طراحی الگوی مناسب حجاب و عفاف را بزودی در استان برگزار خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقه به صورت سراسری بوده و آثار برتر این مسابقات طراحی و در نمایشگاه حجاب و عفاف به معرض نمایش در خواهد آمد.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تاکید کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی زنان استان، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با همسر آزاری، میزان کارآمدی شغلی زنان و علل پایین بودن مشارکت اجتماعی زنان در شمال استان از جمله اولویت های پژوهشی این دفتر در سال جاری خواهد بود.

کد مطلب 723145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها