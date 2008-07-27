زنان توانمند و نام آور استان اردبیل باید شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، پروانه رضا قلیزاده مدیر کل امور زنان و خانواده استانداری عصر امروز در جلسه کارشناسی امور خانواده و بانوان استان در محل استانداری اظهار داشت: نمایندگان امور بانوان دستگاه های اجرایی در جهت شناسایی و معرفی زنان موفق استان باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی استان باید با شناسایی و معرفی زنان نام آور و نوآور در حوزه های مختلف و نیز کارهای ابتکاری شرایط لازم را برای حضور موفق استان در دومین جشنواره و نمایشگاه ملی زنان کشور فراهم آورند.

مشاور استاندار با بیان اینکه این جشنواره همزمان با هفته دولت برگزار خواهد شد، تصریح کرد: دومین جشنواره و نمایشگاه ملی زنان در سال جاری با حضور و معرفی آثار ابتکاری زنان خلاق، مبتکر و نوآور 10 استان برتر کشور در قزوین برگزار می شود.

وی یاد آور شد: استان اردبیل در اولین جشنواره ملی زنان نام آور و نان آور که دی ماه سال گذشته برگزار شد در بین استانهای شمال غرب کشور به عنوان استان برتر دست یافته بود.

رضا قلیزاده اظهار امیدواری کرد: امیدواریم با تلاش نمایندگان امور بانوان دستگاه های اجرایی در شناسایی زنان خلاق استان و عرضه آثار مطلوب در جشنواره امسال نیز موفقیتهای شایسته ای نصیب بانوان استان شود.

وی در ادامه جهت فراگیری فرهنگ حجاب وعفاف در جامعه و به ویژه استان تاکید کرد و بیان داشت: مسابقه طراحی الگوی مناسب حجاب و عفاف را بزودی در استان برگزار خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: این مسابقه به صورت سراسری بوده و آثار برتر این مسابقات طراحی و در نمایشگاه حجاب و عفاف به معرض نمایش در خواهد آمد.

مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تاکید کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی زنان استان، بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی مرتبط با همسر آزاری، میزان کارآمدی شغلی زنان و علل پایین بودن مشارکت اجتماعی زنان در شمال استان از جمله اولویت های پژوهشی این دفتر در سال جاری خواهد بود.