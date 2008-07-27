اجرای طرحهای ویژه نماز برای دانش آموزان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد حسن پراور عصر امروز در حاشیه برگزاری نشست دبیران ستاد اقامه نماز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزینه های بسیاری در جامعه به منظور مقابله با بزهکاری و شناسایی روشهای جدید مقابله با جرایم و اقدامات انتظاماتی متعدد در کشور هزینه و به صورت کلی در دنیا صورت می گیرد که می توان با بخش کوچکی از آنها و تنها با هدف توسعه معنویت و احیای ارزشهای انسانی در درون افراد میزان گرایش به اعمال خلاف را تا حد بسیار زیادی کاهش داد.

وی گفت: باید برای افزایش حاکمیت معیارهای اخلاقی در جامعه برنامه ریزی اصولی را در راس کارها قرار داد و با ترویج برنامه های جنبی حوزه مفاهیم دینی، میزان توجه نسل جوان به دین وضرورت وجود آن در زندگی را ملموس تر کرد.

پروار با اشاره به نقش ویژه معلمان و مربیان در هدایت فکری و ایمانی نسل جوان و نوجوان جامعه از برگزاری جشنواره ها و مسابقات متعدد با محوریت نماز خبر داد و گفت: هرگز کسی که با خداوند خود به راز و نیاز بنشیند و شان جایگاه وجودی خود را درک کند دست به گناه نمی زند و خود را آلوده به خطاها نخواهد کرد.