احیاء تاسیسات جاسوسی روسیه در کوبا ضرورت دارد/ تهدید آمریکا جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلکساندر پیکایو" رئیس گروه خلع سلاح آکادمی علوم، اقتصاد و روابط بین الملل روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در خبرگزاری ریانووستی درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در چک و لهستان و در همسایگی روسیه گفت: مسکو باید با استقرار تاسیسات جاسوسی و جمع آوری اطلاعات در کوبا، به تلاش واشنگتن برای نفوذ به مرزهای روسیه پاسخ دهد.

وی ادامه داد: در شرایطی که روسیه با تهدید جدی از سوی آمریکا روبروست، استقرار این تجهیزات در کوبا ممکن و ضروری است.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور سابق روسیه در اکتبر سال 2001 دستور تخریب تاسیسات نظارت و کاوش الکترونیک روسیه در هاوانا موسوم به تاسیسات "لوردز" را صادر کرد.

همچنین در اکتبر سال 1962 درپی اقدام شوروی سابق برای ایجاد یک ایستگاه موشکی در کوبا، تنش ها بین آمریکا و شوروی تا سطح درگیری اتمی گسترش یافت.

استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در چک و لهستان و همچنین گسترش ناتو به شرق به تشدید تنش ها بین واشنگتن و مسکو انجامیده و مسکو بارها نسبت به عواقب انجام آنها به آمریکا هشدار داده است.

روسیه خود را هدف استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا اعلام کرده و گسترش ناتو به شرق تا مرزهای این کشور را به منزله کودتای خاموش علیه خود می داند.