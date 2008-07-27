تیم زیر 15 سال آینده تیم های ملی را تضمین می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بیداریان در گفتگویی در مورد عملکرد تیم ملی زیر 15 سال کشورمان گفت: این تیم همانند تیم های نوجوانان و جوانان ایران که خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کنند با حمایت کمیته جوانان، نفرات خود را از طریق مسابقات قهرمانی کشور در رده های سنی پایه انتخاب کرده است.

وی با بیان اینکه این تیم در سال 86 به عنوان تیم زیر 13 سال ایران در رقابت های آسیایی بنگلادش به مقام قهرمانی دست یافت، افزود: پس از تغییر شرایط سنی مسابقات رده های پایه کنفدراسیون فوتبال آسیا، این تیم به عنوان تیم زیر 14 سال ایران فعالیت های خود را ادامه داد و در فستیوال زیر 14 سال غرب آسیا، با اقتدار کامل با 7 پیروزی، یک تساوی، 17 گل زده و یک گل خورده مقام قهرمانی را از آن خود کرد.

سرمربی تیم زیر 15سال ایران با اشاره به اینکه پس از این رقابت ها با تغییر شرایط سنی بازیکنان، این تیم به تیم زیر 15سال تبدیل شد، اضافه کرد: با طرح استعداد یابی در سراسر کشور بازیکنان جدیدی به این تیم اضافه شدند که اردوی کنونی هم در ادامه اردوهای پیشین در حال برگزاری است. همچنین ما در تورنمنت اوکراین که از روز 28 مردادماه در شهر کیف برگزار می شود، شرکت می کنیم.

وی هدف از حضوردر اوکراین را کسب تجربه و رقابت بازیکنان با ورزشکاران اروپایی عنوان و اضافه کرد: در آبانماه سال جاری هم اردویی تدارکاتی را در تهران و یا یکی از استانهای کشور برگزار می کنیم تا خود را برای حضوری پر قدرت در تورنمنت بین المللی فرانسه که در فروردین ماه سال آینده به میزبانی شهر "مونته گه" برگزار می شود، آماده کنیم.

بیداریان در پایان با بیان اینکه پس از تورنمنت فرانسه این تیم در مسابقات غرب آسیا در سوریه شرکت می کند، گفت: پس از بررسی های مختلف برنامه خود را به فدراسیون ارائه کردیم که خوشبختانه به تصویب رسید. قطعا با اجرای این برنامه که باعث حضور بازیکنان تیم ما در تورنمنت های مختلف می شود، این نفرات می توانند آینده تیم های ملی کشور در رده های مختلف را تضمین کنند.