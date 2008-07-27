10 دستگاه اجرایی برتر عرصه فناوری اطلاعات گلستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات گلستان در آیین اختتامیه این همایش گفت : عملکرد این دستگاههای اجرایی درهفت محور ارایه خدمات الکترونیک، اتوماسیون اداری، امنیت شبکه و سیستم های فناوری اطلاعات ارزیابی شد.

محمدرضا یوسفی افزود: ایجاد زیرساخت نهادهای حیاتی درIT ، نوآوری با استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات با راه حلهای الکترونیکی ازدیگر مواردی بود که عملکرد دستگاه بر اساس آن ارزیابی شده است.

وی اظهار داشت: صنایع و معادن، استانداری، علوم کشاورزی، شرکت مخابرات، دانشگاه منابع طبیعی، آب و فاضلاب شهری و اداره کل حمل و نقل پایانه ها از جمله این دستگاههای برتر در زمینه فناوری اطلاعات بودند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی، سازمان بنیاد شهید و اداره کل فنی و حرفه ای از دیگر دستگاههای برتر در عرصه فناوری اطلاعات استان است.

به گفته یوسفی 36 دستگاه اجرایی فعالیتهای فناوری خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کردند.

