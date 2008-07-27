  1. استانها
  2. گلستان
۶ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۲

10 دستگاه اجرایی برتر عرصه فناوری اطلاعات گلستان انتخاب شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: 10 دستگاه اجرایی برتر در عرصه فناوری اطلاعات عصر یکشنبه در اولین همایش فناوری اطلاعات استان گلستان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر،  مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات گلستان در آیین اختتامیه این همایش گفت : عملکرد این دستگاههای اجرایی درهفت محور ارایه خدمات الکترونیک، اتوماسیون اداری، امنیت شبکه و سیستم های فناوری اطلاعات ارزیابی شد.

محمدرضا یوسفی افزود: ایجاد زیرساخت نهادهای حیاتی درIT ، نوآوری با استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات با راه حلهای الکترونیکی ازدیگر مواردی بود که عملکرد دستگاه بر اساس آن ارزیابی شده است.

وی اظهار داشت: صنایع و معادن، استانداری، علوم کشاورزی، شرکت مخابرات، دانشگاه منابع طبیعی، آب و فاضلاب شهری و اداره کل حمل و نقل پایانه ها از جمله این دستگاههای برتر در زمینه فناوری اطلاعات بودند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت پخش فرآورده های نفتی، سازمان بنیاد شهید و اداره کل فنی و حرفه ای از دیگر دستگاههای برتر در عرصه فناوری اطلاعات استان است.

به گفته یوسفی 36 دستگاه اجرایی فعالیتهای فناوری خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کردند.

کد مطلب 723183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها