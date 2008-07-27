مک کین محافظه کارتر از بوش/ جمهوریخواهان دچار اختلاف

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون نوشت: بوش رئیس جمهوری آمریکا و مک کین از دیرباز درباره ارکان اصلی سیاست خارجی آمریکا به ویژه در مورد ایران و کره شمالی و ادامه حضور در عراق اتفاق نظر داشته اند.

"الیزابت بومیلر" نویسنده این مطلب خاطر نشان کرده است: اما اکنون توافق دولت بوش برای بررسی "یک افق زمانی" جهت عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق دستکم از نظر مردم آمریکا سیاستهای وی را به طرف سیاستهای "باراک اوباما" نامزد دموکراتها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حرکت داده است.

در ادامه این مطلب به نقل از جمهویخواهان آمده است: تصمیم دولت بوش برای اجازه گفتگوهای رده بالا با ایران و کره شمالی تردید مک کین درباره تعامل با این دو کشور را تضعیف کرده و این تصور را از خود باقی گذاشته که وی از بوش محافظه کارتر است.

نویسنده خاطر نشان کرده است: با اتخاذ یک رویکرد عمل گرایانه تر در سیاست خارجی از سوی دولت بوش، تصمیم مک کین برای پیوستن به مواضع تندروتر نشانه دهنده نفوذ مداوم نومحافظه کاران بر تفکر وی حتی در زمانی است که آنها در حال از دست دادن نفوذ سیاسی خود در دولت هستند.

هرالد تریبیون افزوده است: اختلافات در سیاست خارجی جمهوریخواهان در حالی ادامه دارد که اوباما به تلاش خود درعرصه بین المللی ادامه می دهد. جمهوریخواهان نگران هستند که وی در حال استفاده از فرصت است، فرصتی که بوش به آن کمک کرد.

