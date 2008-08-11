60 هزار میلیارد تومان طرح در صف دریافت تسهیلات بانکی

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص طرحهای در انتظار دریافت تسهیلات در بانکها گفت: طبق آخرین بررسیها مبلغ طرحهایی که در بانکها در انتظار دریافت تسهیلات هستند، 60 هزار میلیارد تومان است.

وزیر کار و امور اجتماعی تامین منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به طرحها را خواستار شد و اظهار داشت: در هر حال مجموع سیاستهای بانکی باید به نحوی باشد که منجر به توسعه اشتغال و تولید شود.

جهرمی خاطر نشان کرد: رقم طرحهای در انتظار تسهیلات از 60 هزار میلیارد تومان بیشتر نشده و ما در تلاش هستیم این رقم را ثابت نگه داریم.

وی ادامه داد: البته از 60 هزار میلیارد تومان یاد شده حدود 24 هزار میلیارد تومان به انعقاد قرارداد رسیده است. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین میزان طرحهایی را که توسط سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده اند، 18 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 18 هزار میلیارد تومان دیگر تا 60 هزار میلیارد تومان مربوط به طرحهایی است که هنوز موفق به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات نشده اند.