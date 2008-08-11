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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۱

جهرمی به مهر اعلام کرد:

60 هزار میلیارد تومان طرح در صف دریافت تسهیلات بانکی

60 هزار میلیارد تومان طرح در صف دریافت تسهیلات بانکی

وزیر کار و امور اجتماعی با اعلام اینکه 60 هزار میلیارد تومان طرح زودبازده اقتصادی در صف دریافت تسهیلات از سیستم بانکی هستند، گفت: تاکنون میزان طرحهایی که توسط سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده اند، 18 هزار میلیارد تومان است.

سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص طرحهای در انتظار دریافت تسهیلات در بانکها گفت: طبق آخرین بررسیها مبلغ طرحهایی که در بانکها در انتظار دریافت تسهیلات هستند، 60 هزار میلیارد تومان است.

وزیر کار و امور اجتماعی تامین منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات به طرحها را خواستار شد و اظهار داشت: در هر حال مجموع سیاستهای بانکی باید به نحوی باشد که منجر به توسعه اشتغال و تولید شود.

جهرمی خاطر نشان کرد: رقم طرحهای در انتظار تسهیلات از 60 هزار میلیارد تومان بیشتر نشده و ما در تلاش هستیم این رقم را ثابت نگه داریم.

وی ادامه داد: البته از 60 هزار میلیارد تومان یاد شده حدود 24 هزار میلیارد تومان به انعقاد قرارداد رسیده است. وزیر کار و امور اجتماعی همچنین میزان طرحهایی را که توسط سیستم بانکی موفق به دریافت تسهیلات شده اند، 18 هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: 18 هزار میلیارد تومان دیگر تا 60 هزار میلیارد تومان مربوط به طرحهایی است که هنوز موفق به انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات نشده اند.

کد مطلب 723202

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