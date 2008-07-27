ناکارآمدی تشکیلات خودگردان فلسطین در برابر توسعه طلبی رژیم اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی نوشت: ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تهدید کرده است چنانچه ارتش اسرائیل برای قتل وبازداشت فعالان فلسطینی به پیشرویهای خود درمناطق کرانه باختری ادامه دهد، تمام نیروهای خود را از شهر نابلس خارج خواهد کرد.

این روزنامه چاپ لندن اضافه کرد: رژیم اشغالگراسرائیلی درواکنش به این تهدیدات، عملیات پیشروی به شهر نابلس ودیگر مناطق فلسطینی نشینی را شدت بخشید، اما نیروهای امنیتی ابومازن همچنان درمواضع خود مستقر هستند گویا هیچ اتفاقی رخ نداده است .



این روزنامه با اشاره به اظهارات اسماعیل هنیه نخست وزیرمنتخب فلسطین مبنی بر اینکه رژیم اسرائیل به هیچ یک از شرطهای آتش بس پایبند نیست، نوشت: گذرگاههای مرزی بویژه گذرگاه رفح همچنان بسته است به طوری که نمی توان حتی یک چهارم از مایحتاج مورد نیاز ساکنان غزه اعم از مواد سوختی و کالاهای مصرفی را به باریکه غزه منتقل کرد.



به نوشته این روزنامه هیچ کس نمی داند که هنیه و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دربرابراین دهن کجی اسرائیل به آتش بس و توافقنامه چه خواهند کرد؟ اما معلوم است که این وضع نمی تواند ادامه داشته باشد.

اگرطرفداران اسماعیل هنیه یعنی نیروهای جنبش حماس شهرک صهیونیست نشین سدیروت را هدف موشکهایشان قرار ندهند، قطعا گروههای جهادی دیگری نظیرجنبش جهاد اسلامی فلسطین دیریا زود این مهم را انجام خواهند داد.

توافقنامه آتش بس میان جنبش حماس و رژیم اسرائیل هم نتوانست به رفع محاصره نوارغزه ومناطق اشغالی فلسطین کمک کند، مضافا براینکه، سرانجام دوسال مذاکرات میان رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و کابینه ایهود اولمرت نیزبرای متوقف کردن شهرک سازی درمناطق اشغالی و برچیدن موانع امنیتی درکرانه غربی به شکست انجامید.

درهرصورت، تشکیلات خودگردان فلسطین وضعیت خوبی درشهررام الله ندارد زیرا ابومازن کاملا درمیان عرب ها وفلسطینیها منزوی شده است .

القدس العربی درپایان نوشت: دیدار اخیر رئیس تشکیلات خودگردان با شیمون پرز رئیس رژیم اسرائیل درمقرش در قدس اشغالی باعث شد وی ازچشم بسیاری ازفلسطینی ها بیافتد چون اوبه عروسکی تبدیل شده است که نمی تواند درخواست شرکای اسرائیلیش را برای مذاکرات بیهوده رد کند حتی اگراین اقدام توهین به ملت فلسطین تلقی شود.