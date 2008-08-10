کارگردان فیلم‌های "اثیری" و "شوریده" درباره بنای جدید سینما آزادی و کیفیت صدا و تصویر آن به خبرنگار مهر گفت: سینما آزادی به لحاظ معماری مدرن و جذاب است و طوری ساخته شده که تماشاگر با هر سلیقه‌ای می‌تواند فیلم مورد علاقه‌اش را انتخاب کند.

سجادی در ادامه افزود: اگر مجموعه سینما آزادی کامل و بخش‌های رفاهی دیگر به آن اضافه شود، این مجتمع یک مجموعه تفریحی فرهنگی جذاب خواهد شد. کیفیت صدا و تصویر این سینما و شکل سالن طوری است که می‌توان فیلم را بدون مشکل خاص در آن به تماشا نشست.

وی با اشاره به اینکه اهل حسرت خوردن برای گذشته نیست، گفت: سینما آزادی قبلی را دوست داشتم. نسل من خاطره‌های زیاد از آن سینما دارد، اما مهم این است که این سالن دوباره زنده شد. اگر وضیت سینما آزادی مانند قبل بود، می‌بایست حسرت می‌خوردیم. بازگشت این سینما در قالب یک مجموعه مدرن و چندسالنه برای سینمای ایران اتفاقی مبارک است.

این فیلمساز با اشاره به استقبال نسل جدید از سینما آزادی گفت: فرزند من هر چند از نسلی است که خاطره‌ای زیاد از این سینما ندارد، اما هنگام دیدن این مجموعه شور و شوقی خاص داشت. از اینکه سینمای ایران صاحب چنین مجموعه‌ای شده احساس غرور می‌کنم و سینما آزادی می‌تواند برای نسل امروز خاطره‌سازی کند.

سجادی تاکید کرد: در شرایطی که بسیاری حرف‌ها درباره فرهنگ و سینما جنبه شعاری و تبلیغاتی دارد، بازسازی سینما آزادی نشان داد مسئولان اگر همت کنند می‌توانند در زمانی کوتاه و شرایط دشوار به وعده‌ها عمل کنند. سینما آزادی نماد تحقق وعده‌ها و رویاهاست. به نظرم بازسازی این سالن آنقدر فرخنده است که بهتر است بعضی ضعف‌ها و کاستی‌های آن را نادیده گرفت.