اعمال سلیقه معلمان در تمام ارزشیابی های تحصیلی وجود دارد

مرتضی شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص راهکارهای طراحی شده برای کاهش اعمال سلیقه در ارزشیابی توصیفی تصریح کرد: اگر بحث اعتماد به معلمان در ارزشیابی تحصیلی نباشد پس در مواقع عادی نیز نمی توانیم به آنها اطمینان کنیم و دانش آموز را به آنان بسپاریم.

وی افزود: زمانی اعمال سلیقه صورت می گیرد که معلم ابزاری برای شناخت دانش آموز نداشته باشد این در حالی است که یک پوشه معتبر برای قضاوت صحیح در اختیار وی قرار دادیم تا فرایند تلاش دانش آموز را ببیند و تصمیم بگیرد.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی اظهار داشت: طرح ارزشیابی توصیفی با ابزار سنجش و اندازه گیری انجام می شود و معلمان بعد از تحلیل داده ها قضاوت خود را ارائه می دهند.

شکوهی ادامه داد: معلمان موظف هستند که فرایند تلاش و کوشش دانش آموزان را ثبت کنند و اولیا هم می توانند با مراجعه به معلم از فرایند وضعیت تحصیلی فرزند خود آگاه شوند.

وی تصریح کرد: به هر حال با هر روشی که دانش آموزان را ارزیابی کنیم اعمال سلیقه معلمان اتفاق می افتد و نمی توان از آن جلوگیری کرد.

معاون مدیرکل آموزش و پرورش پیش دبستانی و ابتدایی در خصوص معایب طرح ارزشیابی تحصیلی گفـت: کمبود آموزش های این طرح به معلمان یکی از مشکلات اجرای آن است.

شکوهی افزود: البته شورای عالی وزارت آموزش و پرورش مصوبه ای را برای این طرح داشته است که طبق آن معلمان مجری باید آموزش 30 ساعته ای را در این زمینه داشته باشند.