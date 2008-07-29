تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه هشتم مردادماه سال 1387 هجری شمسی مصادف است با بیست و ششم رجب سال 1429 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم ژوئیه سال 2008 میلادی.

- بیست و نهمین روز از دومین دوره المپیاد ورزشی ایرانیان امروز با برگزاری مسابقات مختلف ورزشی پیگیری می شود.

- سازمان تربیت بدنی در ادامه افتتاح طرح های ورزشی، امروز 110 طرح ورزشی دیگر را در استان های مختلف کشور افتتاح می کند.

- کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران به ریاست نصرالله سجادی به همراه تعدادی از اعضای ستاد تدارکاتی بازیهای المپیک شامل ابوالحسن مهدوی نایب رئیس، علیرضا رحیمی دبیر این ستاد و محمد رضا ملامحمد مسئول کمیته فرهنگی و جمعی از مسئولان کمیته ملی المپیک امروز عازم شهر پکن می شوند.

- تیم هندبال جوانان کشورمان در مرحله دوم مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ساعت 15 امروز به دیدار اردن می رود.

- مرحله دوم مسابقات فوتبال مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* خزر آذربایجان - پارتیزان صربستان

* برآن نروژ - ونت اسپیلز لتونی

* دروگدا ایرلند - دیناموکیف اوکراین

- مسابقات دوستانه فوتبال بین باشگاه های معتبر جهان امروز برگزار می شود که برنامه برخی از این دیدارها به شرح زیر است:

* لیون فرانسه - موناکو فرانسه

* یونتوس ایتالیا - اینترمیلان ایتالیا

* اینترمیلان ایتالیا - آث میلان ایتالیا

* یونتوس ایتالیا - آث میلان ایتالیا

* مالزی - چلسی انگلستان