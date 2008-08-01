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۱۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۰۷

عکاظ نوشت:

زیاده خواهی اسرائیل مانع صلح با سوریه

زیاده خواهی اسرائیل مانع صلح با سوریه

یک روزنامه سعودی نوشت: تجربه نشان داده است صلح میان اسرائیل و سوریه به دلیل زیاده خواهی های تل آویو امکان پذیر نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عکاظ در تحلیلی پیرامون صلح میان اسرائیل و سوریه با توجه به دورجدید مذاکرات فیمابین با میانجیگری ترکیه نوشت: سخن گفتن درباره برقراری صلح در منطقه بدون حضور سوریه بی فایده است.

این روزنامه سعودی نقش سوریه را در تاریخ مناقشه اعراب و رژیم اسرائیل بسیارمهم و حائز اهمیت دانست وعنوان کرد: تجربه نشان داده اسرائیل تمایلی به صلح با اعراب ندارد.

عکاظ یاد آورشد: با توجه به اینکه بلندی های جولان برای سوریه ارزش تاریخی، جغرافیایی و استراتژیک دارد، باید این منطقه به دمشق برگردانده شود، اما رژیم اسرائیل با مصادره آبهای مرزی میان سوریه و لبنان و نیز آب دریاچه طبریه ازاین مسائل به عنوان اهرم فشار بر دمشق جهت رسیدن به خواسته های خود استفاده می کند.  

این روزنامه سعودی در ادامه تاکید کرده است: با توجه به نقشی که سوریه درکنفرانس دوحه ایفا کرد وموجب امضای توافقنامه دوحه بین تمام طرفهای سیاسی لبنان شد نقش این کشوردرمنطقه حائز اهمیت است .

روزنامه عکاظ در پایان با تردید پرسیده است که آیا صلح میان سوریه و اسرائیل امکان پذیراست و آیا مرحله جدیدی در تاریخ روابط اسرائیل و اعراب آغاز شده است؟

کد مطلب 723926

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