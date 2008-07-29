59 درصد دامهای سبک شهرستان سرایان واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حبیب حسینی، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای مبارزه با بیماری های قابل انتقال بین انسان و دام و تامین بخشی از سلامت عمومی جامعه طی سه ماهه گذشته تعداد 160 هزار و 94 راس دام سبک علیه بیماری شاربن، 35 هزار و 25 راس دام سبک علیه بیماری بروسلوز و 222 قلاده سگ علیه بیماری هاری واکسینه شدند.

وی دامپزشکی را پیشگام مبارزه با بیماری نوپدید قابل انتقال بین انسان و دام دانست و افزود: طی سه ماهه گذشته در رابطه با ناقلین بعضی از بیماریهای مشترک نظیر تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، با توزیع 875 لیتر از انواع سموم مختلف دامی تعداد 138 هزار راس گوسفند و بز و یک هزار و 835 راس گاو و گوساله زیر پوشش مبارزه با انگل‌ های خارجی دام قرار گرفته‌ اند.

رئیس شبکه دامپزشکی سرایان خاطرنشان کرد: در این راستا مساحتی بالغ بر 151 هزار متر‌مربع از اماکن دامی نیز سمپاشی شده است.

حسینی با بیان اینکه تامین سلامت و امنیت غذایی یکی از اهداف اساسی سازمان دامپزشکی است، اظهار داشت: از ابتدای امسال 573 مورد بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآورده‌ های خام دامی صورت گرفته است که از این تعداد سه مورد اقدام به عرضه غیر‌ بهداشتی این فرآورده‌ ها می ‌کرده ‌اند که با آنان برخورد شده است.

به گفته وی طی این بازدیدها مقدار 18 کیلوگرم فرآورده خام غیر‌بهداشتی معدوم شده و در یک مورد به‌ خاطر تکرار تخلفات به مراجع ذیصلاح معرفی شده است.