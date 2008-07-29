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۸ مرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۲۰

فرماندار دامغان:

استانداری سمنان فکری به حال میراث فرهنگی دامغان کند

سمنان - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دامغان گفت: از استاندار سمنان می خواهیم فکری به حال میراث فرهنگی شهرستان دامغان کند.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، محمد رضا البرزی صبح امروز در نشستی با نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی و امام جمعه دامغان گفت: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان باید پاسخگوی علت نابسامانی وضعیت میراث فرهنگی در این شهرستان باشد.

وی با بیان اینکه 63 درصد از اماکن مذهبی و تاریخی و گردشگری استان سمنان در این شهرستان واقع شده است از وضع به هم ریخته میراث فرهنگی در شهرستان دامغان انتقاد کرد.

وی همچنین از استاندار سمنان خواست تا در جلسه ای به دین منظور با حضور مسئولان مربوطه از نزدیک با وضعیت میراث فرهنگی شهرستان دامغان و با واقعیتها بهتر آشنا شوند.

کد مطلب 724025

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