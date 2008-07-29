شهردار انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در انزلی اظهار داشت: شهرداری انزلی با هدف زیباسازی و مناسب ‌سازی فضای شهری و صرفه‌ جویی در هزینه‌ها مدیریت کارخانه آسفالت را به دست گرفت که اکنون روزانه ‪ ۴۰۰‬تن تولید دارد.

وی گفت: طبق مصوبه کار گروه فنی آسفالت استان، مبلغ تمام شده برای هر تن آسفالت تقریبا ‪ ۶۰۰‬هزار ریال است که شهرداری انزلی‌ با توجه به استفاده از نیروهای خدماتی شهرداری برای تولید و پخش آسفالت موفق به صرفه‌جویی و خودکفایی شده ‌است.

شهردار انزلی همچنین با اعلام اینکه انزلی از مراکز تجاری و گردشگری گیلان و شمال کشور به شمار می‌رود، افزود: این شهر با برخورداری از دیدنیهای بی‌نظیری شامل ساحل دریا، ساحل و تالاب زیبای انزلی، کاخ میان پشته، بوستان ساحلی، ساختمان قدیمی دادگستری، سالانه پذیرای دو تا دو و نیم میلیون گردشگر است.‬

بدری اعلام کرد: برای ساماندهی به امور گردشگری کمپینگی با ‪ ۵۰۰‬جایگاه نصب چادر با ظرفیت سه هزار نفر برای مسافران تابستانی آماده‌ سازی شده ‌است.

وی در ادامه یادآور شد: جاذبه‌های گردشگری و چشم‌ اندازهای زیبای طبیعی همچون دریا و تالاب موقعیت ممتازی را برای سرمایه‌گذاری در انزلی به ویژه در بخش گردشگری و تجاری فراهم آورده ‌است.