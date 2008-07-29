شهردار انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر در انزلی اظهار داشت: شهرداری انزلی با هدف زیباسازی و مناسب سازی فضای شهری و صرفه جویی در هزینهها مدیریت کارخانه آسفالت را به دست گرفت که اکنون روزانه ۴۰۰تن تولید دارد.
وی گفت: طبق مصوبه کار گروه فنی آسفالت استان، مبلغ تمام شده برای هر تن آسفالت تقریبا ۶۰۰هزار ریال است که شهرداری انزلی با توجه به استفاده از نیروهای خدماتی شهرداری برای تولید و پخش آسفالت موفق به صرفهجویی و خودکفایی شده است.
شهردار انزلی همچنین با اعلام اینکه انزلی از مراکز تجاری و گردشگری گیلان و شمال کشور به شمار میرود، افزود: این شهر با برخورداری از دیدنیهای بینظیری شامل ساحل دریا، ساحل و تالاب زیبای انزلی، کاخ میان پشته، بوستان ساحلی، ساختمان قدیمی دادگستری، سالانه پذیرای دو تا دو و نیم میلیون گردشگر است.
بدری اعلام کرد: برای ساماندهی به امور گردشگری کمپینگی با ۵۰۰جایگاه نصب چادر با ظرفیت سه هزار نفر برای مسافران تابستانی آماده سازی شده است.
وی در ادامه یادآور شد: جاذبههای گردشگری و چشم اندازهای زیبای طبیعی همچون دریا و تالاب موقعیت ممتازی را برای سرمایهگذاری در انزلی به ویژه در بخش گردشگری و تجاری فراهم آورده است.
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