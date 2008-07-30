منتظر شگفتی افشین نوروزی هستیم / یک مرحله صعود می خواهیم

شاهرخ شهنازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه طی دوران ریاستش بر فدراسیون تنیس روی میز هیچ بردی در رقابت های المپیک به دست نیامده است، افزود: مجید احتشام زاده و محمدرضا اخلاق پسند در مسابقات المپیک سیدنی و آتن تمام دیدارهای مرحله مقدماتی را واگذار کرده و نتوانستند راهی دور دوم شوند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر افشین نوروزی امید اول و آخر جامعه تنیس روی میز برای کسب نخستین برد المپیکی این رشته است. این بازیکن تنها در صورتی که بتواند در مرحله مقدماتی رقابت های المپیک خوش درخشیده و به مرحله دوم صعود کند، انتظارات را برآورده کرده است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز خاطر شان کرد: تنیس روی میز ایران سابقه المپیکی شدن را دارد به همین دلیل منتظر نتیجه ای جدید از این آوردگاه است. افشین نوروزی می تواند با کسب حداقل یک پیروزی در المپیک شگفتی ساز شود.

شهنازی به گروه بندی پینگ پنگ بازان المپیکی در مرحله مقدماتی اشاره کرد و اظهارداشت: اگر افشین نوروزی در یک گروه سه نفره باشد با یک برد هم می تواند از مرحله مقدماتی بالا برود اما گر در گروه چهار نفره قرار بگیرد باید دو پیروزی را به نام خود ثبت کند.

وی در ادامه برنامه های اجرا شده در راه آماده سازی افشین نوروزی برای حضور در پیکارهای المپیک 2008 پکن را کافی دانست و گفت: از نظر مربیان و کارشناسان، بازیکن باید به تدریج به اوج برسد. مرحله نهایی آماده سازی و اوج گیری ورزشکار باید در جریان مسابقات شکل بگیرد. ما هم به گونه ای برنامه ریزی کردیم که افشین نوروزی در پکن به آمادگی صد درصد برسد.