شهردار تهران میهمان "مشق آفتاب"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید "مشق آفتاب" با یادداشتی از امیررضا خادم آغاز میشود و پس از آن میپردازد به چهرههای خبرساز یا بیخبر چون مهرداد محمودی، منوچهر غروی، سینا تمدن، حمید جدیری خداشناس، لیلی افشار، حسین رضازاده، شیخ ولید بن ابراهیم آل ابراهیم و ...
یادداشتهای بهرام رادان در واکنش به ممنوعیت حضور چهرههای ورزشی هنری در تبلیغات تجاری و پروندهای برای موضوع همچنان داغ، گفتگوی اختصاصی با محمدباقر قالیباف شهردار تهران، تاریخچه اختلاف شهرداری با دولت، آسیبشناسی رفتاری در مترو تهران، تاریخچه پیدایش مارهای شهری و اسبهای آهنی در تهران و درباره متروهای شهرهای بزرگ جهان در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.
حرفهای داود میرباقری درباره مجموعه "امام علی" و چند فصل از فیلمنامه مجموعه، مرور شخصیتهای رواندرمانگر در سینمای ایران به بهانه اکران "حس پنهان"، بخشهایی از فیلمنوشت جدید مسعود کیمیایی "شریک"، تازهترین آثار ادبی در بازار کتاب، یادداشتی بر نمایشگاه "خط کشی"، خیابانهای پاریس زیر پای داود رشیدی، مرور تورهای تخصصی ایرانگردی، گفتگو با بانوان المپیکی ایرانی، گفتگوی اختصاصی با افشین قطبی و امیر قلعهنوعی و ... به کار این شماره پایان میدهد.
هشتمین شماره دوهفتهنامه تحلیلی، خبری، فرهنگی و ورزشی "مشق آفتاب" ویژه تیرماه 87 به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی امیررضا خادم در 64 صفحه با قیمت 800 تومان در دسترس علاقمندان است.
نظر شما