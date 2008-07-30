محمود صمیمی برای تماشای مسابقات المپیک به چین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون دوومیدانی ایران با در نظر گرفتن رکوردهای خوب محمود صمیمی ورزشکار پرتاب دیسک کشورمان و به منظور تشویق، این پرتابگر را به عنوان تماشاچی ویژه مسابقات دوومیدانی عازم بازیهای المپیک چین خواهد کرد.

محمود صمیمی برادر کوچکتر عباس صمیمی دارنده مدال نقره مسابقات قهرمانی دانش آموزان جهان است. وی سال گذشته در رده جوانان رکورد 55 متر را در پرتاب دیسک به ثبت رساند اما امسال با وارد شدن به رده سنی بزرگسالان به رکورد 61 متر رسید. ارتقاء رکورد محمود صمیمی در طی کمتر از یک سال به حدی بود که حتی فدراسیون احتمال کسب سهمیه المپیک 2008 پکن را برای وی می داد.

صمیمی 20 ساله یکی از امیدهای کسب مدال آسیایی در مسابقات قهرمانی دوومیدانی آسیا در سال آینده و یکی از بخت های مسلم دریافت سهمیه المپیک 2012 لندن است.

به همین دلیل فدراسیون دوومیدانی با اعزام این ورزشکار به عنوان تماشاچی زمینه را برای کسب تجربه و آشنایی با میدان بزرگ المپیک برای وی فراهم کرده است. این پرتابگر دیسک هم اکنون با عباس صمیمی ، محمد صمیمی و احسان حدادی در مجموعه ورزشی آزادی تهران به تمرین پرداخته و همراه با تیم ملی عازم المپیک می شود.